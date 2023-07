Kylie Jenner pranon që ka bërë operacione plastik

Kylie Jenner së bashku me motrat e saj Kourtney dhe Khloe Kardashian diskutojnë në një episod të ri të serialit të tyre, Keeping Up With The Kardashians, çështje të ndryshme që lidhen me bukurinë, pasiguritë e tyre dhe mënyrën se si u përpoqën të fshihnin papërsosmëritë e tyre në vitet e mëparshme.

Kylie madje ka bërë një deklaratë interesante në lidhje me procedurat estetike që ka bërë.

Videoja e publikuar tregon Kylie duke lyer Kourtney dhe së bashku me Khloe duke diskutuar ndikimin e fuqishëm që kishte pjesa tjetër e familjes tek anëtari më i ri i familjes.

“Më keni kapur veshët dhe më keni thënë se dukem si Dopey, një nga shtatë xhuxhët e Borëbardhës,” u tha Kylie. “Kjo pasiguri më mbeti me vite të tëra, derisa pashë që vajza ime trashëgoi të njëjtën formë veshi. Kur i pashë tek ajo, i doja dhe kështu munda t’i dua tek unë,” tha ylli, duke theksuar se si perceptimi i një personi për diçka që ai e konsideron të papëlqyeshme për të mund të ndryshojë. Ajo tha gjithashtu se shumë vajza përpunojnë fotot e tepërta që ngarkojnë në rrjetet sociale, se sigurisht ajo e kishte kaluar këtë fazë dhe se nuk dëshiron të mbahet mend për mbushësit që ka vënë.

“Të gjithë duhet të bëjmë një bisedë më të madhe për standardet e bukurisë që vendosim”, shtoi Kylie, e cila në një skenë ku diskuton të njëjtën temë me mikeshën e saj greko-amerikane Anastasia Karanikolaou thekson se “nuk dua që vajza ime të bëjë gjërat që kam bërë unë. Do të doja të mos kisha prekur kurrë asgjë në fytyrën time.”

Shumë nga fansat e Kylie vlerësuan përpjekjet e saj për të nxjerrë në pah problemet e shkaktuara nga standarde të tilla joreale të bukurisë, por disa janë ende skeptikë ndaj saj pasi kujtojnë vitet e saj të përpjekjes për të fshehur faktin se ajo bëri injeksione në buzë, duke vënë në siklet shumë vajza të reja.