Ky është gjyqtari që do ta drejtojë ndeshjen Kosovë – Suedi

Ndeshja e radhës e kualifikimeve për Botërorin 2026 mes Kosovës dhe Suedisë do të drejtohet nga gjyqtari holandez Allard Lindhout. Sfida zhvillohet sot në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, me fillim nga ora 20:45.

 

Allard Lindhout, i lindur më 11 shtator 1987 në Warmond të Holandës, është gjyqtar ndërkombëtar që prej vitit 2014. Gjatë karrierës së tij ka drejtuar dhjetëra ndeshje ndërkombëtare, duke u dalluar për vendimet e sakta dhe për eksperiencën e tij në ndeshje të rëndësishme.

 

 

Asistentë të Lindhout në këtë ndeshje do të jenë Rogier Honig dhe Johan Balder, ndërsa gjyqtar i katërt do të jetë Joey Kooij. Për sistemin VAR do të kujdeset Clay Ruperti me asistencë nga Jeroen Manschot, të gjithë nga Holanda. Delegat i UEFA-s për këtë takim është Patrick Duffy nga Irlanda, ndërsa vëzhgues i gjyqtarëve do të jetë Stávros Tritsónis nga Greqia.

Kjo ndeshje pritet të jetë një test i rëndësishëm për Kombëtaren e Kosovës, e cila kërkon kthimin në rrugën e fitoreve pas humbjes 4-0 nga Zvicra.

Donika, vajza me violinë

Romani i ri i shkrimtarit Flamur Buçpapaj. Një histori e fuqishme e mbushur me muzikë, dashuri dhe qëndresë. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700

Rreth Nesh

Radio Nacional është radio  lokale që transmeton në frekuencën 93.6 Mhz muzikën më të mirë shqiptare. Tashmë të gjithë ju keni mundësinë të na dëgjoni online në internet me audio dhe video në adresën:
www.radionacional.al

Adresa

 Kompleksi Nacional Rr. Aleksandër Moisiu Ish Kinostudio,Tirana, Albania  Tel: +355 67 533 2700 Email: [email protected] Marketing: [email protected]

Na Ndiqni

Facebook X-twitter Youtube Instagram
© 2023 RTV Nacional Albania
Designing & Development By Pixer Creative
Scroll to Top