Kuvendi miraton projektligjet për bujqësinë/ Braçe voton kundër, opozita bojkoton seancën

Kuvendi ka miratuar disa projektligje që lidhen me sektorin e bujqësisë, ndërsa votimi ka sjellë edhe një qëndrim ndryshe nga deputeti socialist Erion Braçe, i cili ka votuar kundër një prej nismave dhe ka abstenuar në një tjetër, ndërkohë që opozita nuk mori pjesë në votime pasi bojkotoi seancën.Projektligji “Për dëftesat tregtare mbi produktet bujqësore” u miratua me 71 vota pro, një abstenim dhe një votë kundër. Abstenimi erdhi nga Erion Braçe, ndërsa kundër votoi deputeti Erald Kapri.
Ndërkohë, projektligji “Për censin e bujqësisë” mori 77 vota pro dhe një kundër, kjo e fundit nga Kapri.
Edhe projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 27/2016, ‘Për menaxhimin e kimikateve’, të ndryshuar” u miratua me 78 vota pro dhe një kundër, sërish nga deputeti i Partisë Mundësia.
Po ashtu, Kuvendi miratoi me 76 vota pro dhe një kundër ndryshimet në ligjin “Për akuakulturën”, ndërsa vota kundër ishte sërish e Erald Kaprit.
Në votimin për projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9244, ‘Për mbrojtjen e tokës bujqësore’, të ndryshuar”, pati dy vota kundër. Ato ishin të deputetëve Erion Braçe dhe Erald Kapri.
Projektligji “Për dëftesat tregtare mbi produktet bujqësore”.
Votimi: 71 pro; 1 abstenim (Braçe); 1 kundër (Kapri)
Projektligji “Për censin e bujqësisë”
Votimi: 77 pro; 0 abstenim; 1 kundër (Kapri)
Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 27/2016, “Për menaxhimin e kimikateve”, të ndryshuar”
Votimi: 78 pro; 0 abstenim, 1 kundër (Kapri)
Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 103/2016, “Për akuakulturën””
Votimi: 76 pro; 0 abstenim; 1 kundër (Kapri)
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9244, datë 17.6.2004, “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”, të ndryshuar”.
Votimi: 78 pro; 0 abstenim; 2 kundër (Braçe; Kapri)