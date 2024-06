Kuvendi ka miratuar projektvendimin “Për përbërjen e Komisionit të Posaçëm të Kuvendit “Për të koordinuar dhe mbikëqyrur të gjitha veprimet institucionale për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes së huaj në proceset demokratike të vendit”, me 73 vota pro, 7 kundër dhe 1 abstenim. Opozita ka deklaruar se nuk do te marre pjese ne kete komision, te cilin e shikon si instrument per kufizimin e lirise se medias.