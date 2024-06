Kuvendi miratoi me 73 vota pro dhe 7 kundër përbërjen e Komisionit Antikorrupsion. Kryetar i ketij komisioni do te jete Fatmir Xhafaj. Anetaret jane drejtuesit e komisioneve te tjera te perhershme parlamentare. Edhe ne kete komision opozita ka deklaruar qe nuk do te marre pjese, ndersa e sheh si perpjekje te mazhorances per te kapur me tej institucionet e drejtesise.