Kuvendi i Kosovës bën në 23.00 provën e fundit për zgjedhjen e Presidentit të ri

Seanca e Kuvendit të Kosovës cila u hap në orën 19:40 pa praninë e opozitës u mbyll pas pak minutash.
Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu e ndërpreu atë për shkak të mospjesëmarrjes së deputetëve nga partitë opozitare.
Ajo tha se punimet do të rinisin në orën 23:00 – fiks një orë para se të skadojë afati kushtetues për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit.
Nëse deputetët dështojnë të zgjedhin presidentin e ri, Kosova do të shkojë në zgjedhje të reja parlamentare.
Në seancën e së hënës, ku morën pjesë vetëm deputetët e shumicës, u votua për dy kandidatet për presidente, të propozuara nga Lëvizja Vetëvendosje: Feride Rushiti dhe Hatixhe Hoxha.
Rushiti mori 63 vota në rundin e parë, ndërsa Hoxha asnjë votë. Një votë tjetër ishte e pavlefshme.
Partitë opozitare që bojkotuan seancën, kritikuan Vetëvendosjen se dje mbajti seancë pa praninë e 80 deputetëve. Përfaqësues të opozitës dhe të shoqërisë civile thanë se votimi i presidentit pa kuorumin e nevojshëm, cenon rendin kushtetues.