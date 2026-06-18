Kuvend/ 4 interpelanca në rend dite, pritet miratimi i amnistisë penale

Kuvendi i Shqipërisë mblidhet sot në seancën e radhës plenare, ku një nga çështjet kryesore do të jetë ecuria e procesit të integrimit europian të vendit. Në fokus të seancës do të jenë edhe katër interpelanca parlamentare. Dy prej tyre lidhen me sistemin shëndetësor dhe janë kërkuar ndaj ministres së Shëndetësisë, Evis Sala. Deputetët pritet të kërkojnë sqarime për situatën në QSUT, mungesat në infrastrukturën spitalore, si dhe problematikën e analizave mjekësore që, sipas denoncimeve, nuk mund të kryhen pas datës 20 të çdo muaji.
Ndërkohë, deputeti socialist Erion Braçe ka kërkuar shpjegime nga zëvendëskryeministrja Albana Koçiu lidhur me procesin e legalizimit të ndërtimeve pa leje. Nga ana tjetër, deputetja e opozitës Ina Zhupa do të zhvillojë interpelancë me ministrin e Turizmit, Blendi Gonxhja, për masat e marra në funksion të sezonit turistik.
Në rendin e ditës pritet të përfshihet edhe amnistia penale, për të cilën po diskutohet rishikimi i afatit kufi të 31 dhjetorit 2025 për vendimet e formës së prerë. Ndryshimet e mundshme do të përcaktojnë edhe numrin e personave që mund të përfitojnë nga kjo nismë.
Seanca zhvillohet në një klimë të tensionuar politike, ndërsa protestat kundër qeverisë kanë hyrë në ditën e 18-të. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe kanë ngritur shqetësime që lidhen me korrupsionin, emigracionin, ndërtimet në zonat e mbrojtura dhe çështje të tjera sociale e ekonomike. Tubimeve u janë bashkuar edhe shqiptarë të diasporës në vende të ndryshme, ku janë organizuar protesta në mbështetje të kërkesave të ngritura në Shqipëri.