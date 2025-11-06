Kushtetuesja cakton datën dhe orën e seancës për ish-ministrin Ilir Beqaj

Gjykata Kushtetuese ka caktuar datën për seancën e ish-ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqaj, pasi ky i fundit ka bërë padi për masën e sigurimit. Mësohet se seanca do të mbahet në 23 dhjetor në orën 10:00. Ish-ministri është arrestuar me urdhër të SPAK e masë të GJKKO, për dosjen e skandalit me fondet e SASPAC, teksa në proces gjyqësor është edhe për çështjen e koncesionit të sterilizimit.
Ish-ministri, Ilir Beqaj është i pandehur për dosjen e koncesionit të sterilizimit, ndërsa më 18 mars iu komunikua edhe akuza shpërdorim detyre e kryer në bashkëpunim. Ndaj Beqajt rëndojnë akuzat “Shpërdorim detyre”, e kryer në bashkëpunim.
Hetimi SPAK është kryer për koncesionin “shërbime të integruara për ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve biologjike dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”, në kohën kur Beqaj drejtonte ministrinë e Bujqësisë.
Për sterilizimin janë marrë të pandehur edhe 8 të tjerë, mes tyre ish-zv-ministri Klodian Rrjepaj dhe përfituesi i Koncesionit Ilir Rrapaj të dy në pranga që prej gushtit të vitit të kaluar. Në gjykim do të shkojnë edhe 6 ish-zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë të cilët kanë qenë anëtarë të Komisionit të koncesionit të sterilizimit.