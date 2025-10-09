Kushtetuesja anuloi zgjedhjet, por PS i jep një tjetër mesazh strukturave

Pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese për pezullimin e zgjedhjeve të 9 nëntorit në Tiranë, strukturat e PS janë këshilluar përmes një mesazhi që të vazhdojnë punën.
Burime për mediat bëjnë me dije se PS ka këshilluar strukturat e ngritura për zgjedhjet e 9 nëntorit që të kenë në kujtesë takimet me grupet përkatëse.
“Vazhdoni punen! Ju kujtoj për takimet e sipas grupeve përkatëse’, thuhet në mesazhin e PS.
Gjykata Kushtetuese vendosi sot pezullimin e dekretit të Presidentit të Republikës për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme në Bashkinë e Tiranës. Vendimi vjen pas kërkesës së paraqitur nga Erion Veliaj, i cili kundërshton si shkarkimin nga detyra, ashtu edhe dekretimin e datës së zgjedhjeve të reja.
Sipas njoftimit zyrtar të publikuar nga Gjykata, pas shqyrtimit paraprak të kërkesës, është vendosur:
“Pezullimi i efekteve juridike të dekretit të Presidentit të Republikës nr. 350, datë 01.10.2025, për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë, deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga Gjykata Kushtetuese.”
Kërkesa e Veliajt kishte si objekt shfuqizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave për shkarkimin e tij nga detyra si Kryetar i Bashkisë Tiranë, si dhe anulimin e dekretit të Presidentit për caktimin e zgjedhjeve të reja. Ai argumenton se këto akte janë në kundërshtim me nenin 115, pika 2 dhe 3 të Kushtetutës së Shqipërisë.