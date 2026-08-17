Kushner takohet me liderin e Hamasit, diskutohet plani i paqes për Gazën

I dërguari i Presidentit amerikan Donald Trump për Lindjen e Mesme, Jared Kushner, ka zhvilluar bisedime të rralla me drejtuesit e Hamasit për zbatimin e planit të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara për paqen në Gaza.
Një zyrtar palestinez i tha BBC-së se Kushner, u takua të dielën në Egjipt me një delegacion të udhëhequr nga lideri i ri i Hamasit, Khalil al-Hayya.
Takimi konsiderohet i rëndësishëm pasi është kontakti i parë i këtij niveli që prej arritjes së marrëveshjes së armëpushimit për Rripin e Gazës vitin e kaluar.
Sipas raportimeve, në bisedime morën pjesë edhe të dërguarit e Bordit të Paqes, Nickolay Mladenov dhe ish-kryeministri britanik Tony Blair, si dhe përfaqësues të Egjiptit, Katarit dhe Turqisë, vende që kanë ndërmjetësuar në përpjekjet për paqe.
Nuk është publikuar ende një deklaratë zyrtare mbi rezultatet e takimit. Bisedimet raportohet se janë përqendruar te hapat konkretë për çarmatimin e Hamasit, tërheqja e trupave izraelite dhe përpjekjet humanitare në Gaza.
Muajin e kaluar, Bordi i Paqes i drejtuar nga Trump njoftoi se ishte arritur marrëveshje për “çarmatimin e plotë” të Hamasit dhe grupeve të tjera të armatosura në Gaza. Megjithatë, javën e kaluar Izraeli kundërshtoi planin 15-pikësh të Trump, i cili parashikon gjithashtu tërheqjen e trupave izraelite dhe rindërtimin e Gazës nën një administratë të re civile palestineze.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se Izraeli kërkon çarmatimin e plotë të Hamasit përpara zbatimit të marrëveshjes dhe se ushtria izraelite nuk do të tërhiqet deri në përmbushjen e këtij kushti.
Ndërkohë, Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Arabia Saudite, Jordania, Turqia, Pakistani dhe Indonezia dënuan të dielën kundërshtimin e planit amerikan nga Izraeli, duke paralajmëruar se kjo rrezikon përpjekjet e Trump për paqe.
Gjatë qëndrimit në Egjipt, Kushner zhvilloi gjithashtu një takim me Presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi. Sipas mediave izraelite, Kushner, Mladenov dhe Blair pritet të takohen të hënën me Netanyahun për të çuar përpara planin amerikan për Gazën.