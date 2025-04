Kush mund ta pasojë Papa Françeskun? Nëntë kandidatë të mundshëm

Papa Françesku u nda nga jeta mëngjesin e kësaj të hëne rreth orës 7:35 në moshën 88-vjeçare.

Pas vdekjes së tij një nga pyetjet më të rëndësishme, është kush do e zëvendësojë Papa Françeskun në drejtimin e Vatikanit.

Dy kandidatë atipik të cilët përflitet në media se mund të zgjidhen për të zëvendësuar Papa Françeskun janë:

Kardinali Peter Turkson nga Gana është konsideruar prej kohësh i kualifikuar. Dhe ai është ende, pavarësisht dorëheqjes së papritur si kreu i zyrës së paqes dhe drejtësisë të Vatikanit në vitin 2021 mes një hetimi të brendshëm për menaxhimin e saj.

Në garë është edhe kardinali Luis Antonio Tagle nga Filipinet. Mediat katolike ndonjëherë e quajnë atë “Françesku aziatik” për shkak të vlerësimit që i tregoi Papa.

Sipas Reuters kandidatë të tjerë të mundshëm janë:

Jean-Marc Aveline, kryepeshkop i Marsejës, francez, 66 vjeç.

Sipas shtypit francez, ai njihet në disa qarqe vendase katolike si Gjoni XXIV, në shenjë të ngjashmërisë së tij me Papa Gjon XXIII, Papa reformator me fytyrë të rrumbullakët në fillim të viteve 1960. Aveline është i njohur për natyrën e tij popullore, të qetë, gatishmërinë e tij për të bërë shaka dhe afërsinë e tij ideologjike me Françeskun, veçanërisht për emigracionin dhe marrëdhëniet me botën myslimane. Ai është gjithashtu një intelektual serioz, me doktoraturë në teologji dhe një diplomë në filozofi.

Kardinali Peter Erdo, hungarez, 72 vjeç

Nëse Erdo zgjidhet, ai në mënyrë të pashmangshme do të shihej si një kandidat kompromisi, dikush nga kampi konservator që megjithatë ka ndërtuar ura me botën progresive të Françeskut. Erdo konsiderohej tashmë një pretendent papal në konklavën e fundit në 2013 falë kontakteve të tij të gjera të Kishës në Evropë dhe Afrikë, si dhe faktit që ai shihej si një pionier i përpjekjes së Ungjillizimit të Ri për të rindezur besimin katolik në kombet e përparuara të laicizuara, një prioritet kryesor për shumë kardinalë. Ai renditet si një konservator në teologji dhe në fjalimet në të gjithë Evropën thekson rrënjët e krishtera të kontinentit. Megjithatë, ai shihet gjithashtu të jetë pragmatik dhe nuk u përplas kurrë hapur me Françeskun, ndryshe nga klerikët e tjerë me mendje traditë.

Kardinali Mario Grech, sekretar i përgjithshëm i Sinodit të Peshkopëve, Maltez, 68 vjeç.

Grech vjen nga Gozo, një ishull i vogël që është pjesë e Maltës, vendi më i vogël në Bashkimin Evropian. Por që nga fillimet e vogla ai ka shkuar në gjëra të mëdha, i emëruar nga Papa Françesku si sekretar i përgjithshëm i Sinodit të Peshkopëve, një pozicion i rëndë brenda Vatikanit.

Pikëpamjet e tij i kanë fituar atij disa armiq të profilit të lartë dhe kardinali konservator Gerhard Muller në mënyrë të paharrueshme u kthye kundër tij në vitin 2022, duke nënçmuar profilin e tij akademik dhe duke e akuzuar atë se shkon kundër doktrinës katolike.

Kardinali Juan Jose Omella, kryepeshkop i Barcelonës, spanjoll, 79 vjeç.

Omella është një njeri i ngjashëm me Papa Françeskun. Pa pretendime dhe me natyrë të mirë, ai jeton një jetë të përulur pavarësisht nga titulli i tij i lartë, duke ia kushtuar karrierën e tij kishës kujdesit baritor, duke promovuar drejtësinë sociale dhe duke mishëruar një vizion të dhembshur dhe gjithëpërfshirës të katolicizmit.

Kardinal Pietro Parolin, italian, diplomat i Vatikanit, 70 vjeç.

I preferuari i lojtarëve, Parolin shihet si një kandidat kompromisi midis progresistëve dhe konservatorëve. Ai ka qenë diplomat i Kishës për pjesën më të madhe të jetës së tij dhe ka shërbyer si sekretar i shtetit i Papa Françeskut që nga viti 2013, viti kur u zgjodh Françesku. Pozicioni është i ngjashëm me atë të një kryeministri dhe sekretarët e shtetit shpesh quhen “zëvendës papë” sepse ata renditen të dytit pas Papës në hierarkinë e Vatikanit.

Kardinali Joseph Tobin, kryepeshkop i Newark, NJ, amerikan, 72 vjeç.

Nuk ka gjasa që kardinalët e botës do të zgjidhnin Papën e parë të SHBA-së, por nëse do të donin për këtë, Tobin do të dukej si mundësia më e mundshme. Një ish-udhëheqës global i një rendi të madh fetar katolik të njohur si Redemptorists, vendasja e Detroitit ka kaluar kohë në vende anembanë botës dhe flet rrjedhshëm italisht, spanjisht, frëngjisht dhe portugalisht. Ai gjithashtu ka përvojë në shërbimin e Vatikanit dhe në pozicione të larta në kishën amerikane.

Matteo Maria Zuppi, italian, kryepeshkop i Bolonjës, 69 vjeç.

Kur Zuppi mori një promovim në vitin 2015 dhe u bë kryepeshkop i Bolonjës, media kombëtare e quajti atë si “Bergoglio italian”, për shkak të afërsisë së tij me Françeskun, papën argjentinase, i cili lindi Jorge Mario Bergoglio. Zuppi do të ishte Papa i parë italian që nga viti 1978.