Kush janë Maple, Clutch dhe Zayu, tre maskotat e Botërorit 2026 në SHBA, Kanada dhe Meksikë

Botërori i futbollit 2026 do të zhvillohet në SHBA, Kanada dhe Meksikë nga 11 qershori deri më 19 korrik 2026. Do të jetë një turne historik, pasi për herë të parë do të marrë pjesë një numër prej 48 kombëtaresh.
Ndeshjet do të zhvillohen në 16 qytete të ndryshme të shpërndara në të gjithë Amerikën e Veriut, duke kërkuar një organizim logjistik gjigant për shkak të distancave të mëdha dhe zonave të ndryshme kohore.
Pikërisht për të bashkuar simbolikisht këto tre vende të mëdha dhe për të festuar bashkëpunimin mes tyre, FIFA ka prezantuar tre maskota zyrtare shumë të veçanta: Maple, Clutch dhe Zayu. Secili personazh përfaqëson një kafshë antropomorfe që pasqyron kulturën e vendit të vet dhe ka një rol specifik në një fushë futbolli imagjinare të turneut.
Tre maskotat zyrtare që do të shoqërojnë Botërorin 2026
Do të jetë një Botëror me udhëtime të shumta: tifozët e 48 kombëtareve do të duhet të lëvizin shumë për të ndjekur idhujt e tyre. Mes stadiumeve ikonike si Estadio Azteca në Meksikë, BC Place në Kanada apo impianteve moderne amerikane, udhëtimi do të kalojë nëpër tre shtete të ndryshme.
Pikërisht për të lehtësuar transportin dhe për të reduktuar ndikimin mjedisor, ndeshjet e fazës së grupeve janë ndarë sipas zonave gjeografike dhe, për t’u dhënë edhe më shumë ndjenjë përkatësie vendeve pritëse, FIFA vendosi të mos ketë vetëm një maskotë zyrtare, por tre.
📸 FIFA unveil the Mascots of the 2026 World Cup 🏆🌟
— Canada's mascot is the Maple moose 🇨🇦🤹
— Mexico's mascot is the Jaguar Zayu 🇲🇽🐅
— America's mascot is the Clutch Eagle 🇺🇸🦅 pic.twitter.com/z46NFvCriM
— Olt Sports (@oltsport_) September 25, 2025
Kanadaja ka zgjedhur si simbol të saj Maple, një dre të madh dhe miqësor kanadez. Arsyeja e kësaj zgjedhjeje lidhet ngushtë me identitetin e vendit: dreri është prej kohësh kafsha simbol e pyjeve veriore, ndërsa vetë emri Maple i referohet gjethes së panjës, simbolit të flamurit kanadez. Maple përshkruhet si portierja e grupit të maskotave, e gatshme të mbrojë portën e saj me të njëjtën forcë dhe qëndrueshmëri me të cilën përballet me natyrën e egër.
Në historinë e saj, Maple ka një shpirt modern dhe urban, është shumë e apasionuar pas muzikës dhe është artiste rruge që pëlqen të eksplorojë provincat e ndryshme kanadeze për të përhapur mesazhe mbi qëndrueshmërinë dhe përfshirjen, duke i kujtuar të gjithëve të respektojnë planetin.
Shqiponja Clutch, simboli i SHBA-së në Kupën e Botës
Shtetet e Bashkuara të Amerikës përfaqësohen nga Clutch, që nuk mund të ishte tjetër veçse një shqiponjë tullace krenare. Zgjedhja ra pikërisht mbi këtë shpend, pasi shqiponja me kokë të bardhë ka qenë gjithmonë një simbol shumë i fortë patriotik dhe kombëtar i SHBA-së. Nga ana vizuale, Clutch është një shqiponjë krenare dhe dinamike që në lojën e ekipit luan rolin e mesfushorit. Detyra e saj është të drejtojë manovrën dhe të bashkojë simbolikisht repartet.
Historia e saj e përshkruan si një kafshë kurioze dhe plot guxim, që fluturon pa u lodhur nga njëri breg i vendit në tjetrin. Karakteristika e saj kryesore është optimizmi i spikatur dhe misioni për të promovuar frymën e ekipit, duke bashkuar njerëz të kulturave të ndryshme përmes pasionit për sportin.
Për Meksikën, maskota e Botërorit është jaguari Zayu
Maskota e Meksikës quhet Zayu dhe është një jaguar plot energji. Zgjedhja e jaguarit ka rrënjë të thella historike në kulturën meksikane, pasi kjo kafshë konsiderohej e shenjtë dhe simbol i pushtetit nga qytetërimet e lashta mezoamerikane, si Majat dhe Aztekët. Zayu ka një pamje shumë të gjallë dhe mban ngjyrat tradicionale meksikane. Ai luan rolin e sulmuesit në treshen e maskotave falë shpejtësisë dhe aftësisë së tij të jashtëzakonshme.
Edhe historia e tij është e veçantë: Zayu ka lindur në xhunglat e dendura të jugut të Meksikës dhe mbart me vete gëzimin dhe ritmin e tokës së tij. Ai adhuron vallëzimin dhe muzikën tradicionale, ndërsa qëllimi i tij kryesor është të përfshijë tifozët me pasionin dhe gëzimin karakteristik të popullit meksikan gjatë festës së golit.