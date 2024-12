Kush janë futbollistët e Milan që sipas trajnerit “nuk bëjnë gjithçka për të fituar”

Fitorja e Milan kundër Crvena Zvezda në “San Siro” i ka dhënë frymëmarrje të re kuqezinjve në synimin për kualifikim në fazën e 1/8-ave të Champions League. Ishte një ndeshje që nuk mund të humbej, dhe këtë herë u vendos nga një gol vendimtar në minutën e 90-të nga Abraham. Megjithatë, nuk ka larguar hijet e polemikave dhe pakënaqësive të tifozëve, të cilët nuk ishin të kënaqur me një lojë që u vu në vështirësi të tepruar dhe kaloi momente të rënda. Në fakt, vetë Fonseca pas ndeshjes përdori fjalë të ashpra ndaj lojtarëve: “Mbetet ndjesia që nuk bënë gjithçka për të fituar”.

Fonseca shpëton nga kritikat

Paulo Fonseca mori frymë lirisht, pasi goli i Abraham për rezultatin final 2-1 e lejon Milan të shohë klasifikimin e Champions League me një perspektivë më të favorshme, ku me dy ndeshje të mbetura, duhen vetëm pak pikë për kualifikim. Por kjo është ngushëllimi i vetëm për trajnerin e Milan, i cili ishte i zemëruar me skuadrën në fund të ndeshjes: për qasjen, qëndrimin dhe performancën. Kundër Crvena Zvezda, ai tha se nuk pa asgjë nga këto dhe deklaroi: “Nuk jam i kënaqur vetëm sepse fituam; sigurisht, jemi në një pozitë të mirë, por jam i lodhur duke luftuar kundër disa gjërave”. Tensioni mes trajnerit dhe skuadrës ishte i dukshëm që nga fusha.

Fonseca shpërthen: kush janë të kritikuarit?

Ndër të kritikuarit është padyshim Theo Hernandez, i cili edhe një herë tjetër zhgënjeu pritshmëritë. Francezi është një hije krahasuar me sezonet e mëparshme dhe marrëdhënia e tij me trajnerin duket se nuk është ndërtuar kurrë. I pamjaftueshëm dhe i paqëndrueshëm, i dobët fizikisht dhe mendërisht, ai dhuroi një tjetër paraqitje për t’u harruar. Përveç tij, kapiteni Calabria dhe mesfusha e Milan u dorëzuan përballë presionit të kundërshtarit: Reijnders mori një mbrëmje pushimi, Musah ishte më i dobëti në fushë, me barazimin e Crvena Zvezdës në ndërgjegjen e tij. Loftus-Cheek ishte në vështirësi deri te dëmtimi, Chukwueze ishte i papërfillshëm dhe i mbushur me gabime teknike, ndërsa Leao alternoi momente gjenialiteti me ndërprerje të pashpjegueshme që ndikojnë në performancën e skuadrës, e cila duket se mungon një lider të vërtetë.

Shenjat e tensionit në shtëpinë e Milan

Problemet në Milan janë të qarta dhe deklaratat e portugezit Fonseca janë pasqyrimi i një situate në prag shpërthimi. Gjatë ndeshjes me Crvena Zvezda, një episod e bëri më të dukshme këtë situatë: gjatë ndërrimit me Emerson Royal, kapiteni Calabria u përball me fishkëllima nga tifozët dhe nuk iu afrua trajnerit për t’i dhënë dorën. Për të shmangur kontaktin me trajnerin, ai kaloi buzë pankinës, në kufijtë e zonës teknike. Fonseca shkoi pas tij për ta përshëndetur, por Calabria as që e pa me sy. Një tjetër imazh që flet shumë për raportin mes trajnerit dhe lojtarëve.

Fonseca përmend vetëm dy lojtarë

Fonseca nuk përmendi emra të veçantë në publik, por ishte i qartë në qëndrimin e tij. “Skuadra jonë është si një tren lodrash, sot mirë dhe nesër nuk e di. Nuk është çështje teknike apo taktike: mbetet ndjesia që nuk bëmë gjithçka për të fituar”. Ai shtoi se para se të flasë në TV, dëshiron të bisedojë me skuadrën. Megjithatë, ai dha disa sinjale të qarta: nga ndeshja kundër Crvena Zvezda, ai shpëtoi vetëm dy lojtarë – Abraham dhe Camarda: “Kjo është ajo që dua, lojtarë të gatshëm të japin gjithçka për Milan. Camarda dhe Abraham hynë në fushë me këtë shpirt dhe në fund ishin vendimtarë për fitoren tonë”.

Ulje-ngritjet e një skuadre të paqëndrueshme

Pakënaqësia e trajnerit portugez është e kahershme. Pas ndeshjes së rëndësishme me Atalantën në Bergamo, ai gjithashtu u ankua për qëndrimin negativ të skuadrës. Duke folur për “tren lodrash”, ai shpjegon situatën e paqëndrueshme të Milan: në kampionat, skuadra është e 7-ta me 6 fitore, 4 humbje dhe po aq barazime, pa arritur të lidhë fitore të njëpasnjëshme që nga shtatori. Në Champions League ka pasur gjithashtu ulje-ngritje të rrezikshme, nga triumfi në Bernabeu deri te paraqitja zhgënjyese ndaj Crvena Zvezdës në “San Siro”. Rezultati? Larg garës për titull dhe me kualifikimin në 1/8-ën ende në lojë dy ndeshje para përfundimit të fazës së grupeve.