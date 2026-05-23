Kush janë 10 sportistët më të paguar në botë për vitin 2026

Lista e 50 sportistëve më të paguar në botë për vitin 2026 tregon se të ardhurat në sportin profesionist kanë arritur nivele rekord, duke gjeneruar rreth 4.1 miliardë dollarë gjatë 12 muajve të fundit. Shifra është pak më e ulët se rekordi i vitit 2025, kur totali kishte arritur në 4.2 miliardë dollarë, sipas Forbes.
Raporti tregon gjithashtu se sportistët elitarë po vazhdojnë të thyejnë rekorde individuale, me të ardhura që vijnë jo vetëm nga pagat sportive, por edhe nga kontratat komerciale dhe sponsorizimet.
Në krye të listës qëndron Cristiano Ronaldo, me rreth 300 milionë dollarë të ardhura vjetore, duke ruajtur pozicionin si sportisti më i paguar në botë dhe duke vendosur një rekord të ri në futbollin modern. Pas tij renditen Canelo Álvarez dhe Lionel Messi, ndërsa në listë përfshihen emra të mëdhenj nga futbolli, basketbolli, Formula 1, golfi, bejsbolli dhe tenisi.
Sipas të dhënave, vetëm 10 sportistët e parë në renditje kanë secili mbi 100 milionë dollarë të ardhura vjetore, duke reflektuar rritjen e ndjeshme të komercializimit në sportin global.
Në listë bie në sy edhe Lewis Hamilton, i cili është bërë piloti i parë i Formula 1 që kalon 100 milionë dollarë të ardhura në një vit. Ndërkohë, Shohei Ohtani dhe Juan Soto kanë ndryshuar ndjeshëm renditjen në bejsboll, duke vendosur rekorde të reja financiare në këtë disiplinë.
Mesatarisht, sportistët më të paguar janë rreth 30 vjeç, ndërsa disa prej tyre, si Cristiano Ronaldo, LeBron James dhe Lewis Hamilton, vazhdojnë të jenë aktivë edhe mbi të 40-at. Shtetet e Bashkuara dominojnë listën me numrin më të madh të sportistëve, ndërsa NBA rezulton liga me më shumë përfaqësues në renditjen globale.