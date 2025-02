Kush guxon ta pengojë? Messi do të luajë në Botërorin 2026 për tu bërë “i vetmi”

Kampionët e mëdhenj, madje ata më të mëdhenjtë, janë ata që dinë të jenë vendimtarë kur ka më shumë rëndësi dhe që arrijnë të kapërcejnë çdo kufi. Në historinë e futbollit, askush nuk ka marrë pjesë në gjashtë Kupa Bote. Megjithatë, në vitin 2026, këtë rekord mund ta arrijnë si Cristiano Ronaldo, ashtu edhe Leo Messi. Dy rivalët e përjetshëm nuk dorëzohen. Nëse CR7 asnjëherë nuk e ka vënë në dyshim pjesëmarrjen e tij në garat ndërkombëtare, Messi në të kaluarën kishte deklaruar se një ditë do të vendoste se çfarë do të bënte. Për momentin, ai ende nuk ka vendosur të largohet. Trajneri i Argjentinës, Lionel Scaloni, ka deklaruar se Leo nuk dëshiron të tërhiqet dhe po mendon të luajë edhe në Botërorin e ardhshëm.

Triumfi në Katar dhe suksesi i dytë në Copa América

Kur në vitin 2022 realizoi ëndrrën e tij duke fituar Kupën e Botës në Katar si protagonisti absolut, Leo Messi tha se nuk do të largohej nga Argjentina, por pa vendosur një kufi. Donte të shijonte suksesin dhe më pas të vendoste i qetë për të ardhmen e tij. Një vit e gjysmë më vonë, ai fitoi për herë të dytë Copa América. Pas finales së fituar kundër Kolumbisë, deklaroi se nuk ishte i sigurt nëse do të merrte pjesë në Kupën e Botës 2026, por sigurisht që ajo nuk ishte ndeshja e tij e fundit me kombëtaren. Me fjalë të tjera, Leo nuk po nxiton, e di që ka kohë për të vendosur dhe po e shfrytëzon atë.

Trajneri Scaloni nuk e përjashton Messin nga Botërori 2026

Për të ardhmen e tij me kombëtaren dhe për Kupën e Botës që do të mbahet në Kanada, Meksikë dhe SHBA, ka folur edhe trajneri Lionel Scaloni, i cili nuk i ka mbyllur aspak dyert Messit. Ai dha një përgjigje të matur, duke thënë se koha do të tregojë nëse Messi do të jetë në gjendje të marrë pjesë, por fjalët e tij sugjerojnë se kapiteni argjentinas ka shumë gjasa të jetë në listën e të grumbulluarve:

“Messi në Kupën e Botës 2026? Ai ka dëshirë, ashtu si shokët e tij të skuadrës. Por gjëja e parë që duhet thënë është se të gjithë janë të vetëdijshëm se ende ka një kohë të arsyeshme deri atëherë. Duhet ta lëmë kohën të bëjë punën e saj. Ka ende kohë dhe do të shohim si do të jetë gjendja e çdo lojtari. Messi e di shumë mirë çfarë mendojmë ne. Ai është më inteligjenti nga të gjithë, dhe gjithçka që dua është që ai të jetë i lumtur”.