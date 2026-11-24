Futbolli kinez mund të ketë gjetur më në fund talentin e tij të madh. Emri i tij është Zhao Songyuan, është vetëm 17 vjeç, ka një gjatësi prej rreth 1,93 metrash dhe, pavarësisht fizikut tipik të një sulmuesi qendre, shfaq cilësi teknike që shkojnë shumë përtej atyre të një sulmuesi klasik zone. Paraqitja e tij kundër Marokut në Botërorin për moshën U-17 bëri shumë shpejt xhiron e rrjeteve sociale, duke e kthyer në një prej futbollistëve të rinj më të ndjekur të këtij kompeticioni.
Kina barazoi 2-2, pasi kishte qenë në avantazh me dy gola, por rezultati pothuajse kaloi në plan të dytë përballë paraqitjes së sulmuesit të saj të ri. Songyuan-it iu deshën vetëm dy minuta për të lënë gjurmën e tij, me një aksion individual të përfunduar me një goditje të saktë në këndin e poshtëm të portës. Një gol që tregoi menjëherë një prej karakteristikave që e bëjnë atë veçanërisht interesant: aftësinë për të ndërthurur fizikun me cilësinë në kontrollin e topit.
Goli i dytë erdhi në pjesën e dytë, në minutën e 57′, kur futbollisti i ri kinez shfrytëzoi një krosim të saktë për të kompletuar dopietën e tij. Por vëzhguesit nuk u impresionuan vetëm nga golat. Songyuan di të luajë me shpinë nga porta, të mbrojë topin, të marrë pjesë në ndërtimin e aksioneve dhe, mbi të gjitha, të udhëheqë lojën edhe kur e nis aksionin nga një pozicion më i tërhequr.
Zhao Songyuan, gjiganti që luan si një numër 9 modern
Është pikërisht kjo plotësi e karakteristikave që ka nxitur krahasimet me disa prej sulmuesve më modernë të futbollit ndërkombëtar. Në Kinë, dikush e ka krahasuar madje edhe me Erling Haaland, një paralelizëm natyrisht i parakohshëm, por që tregon pritshmëritë në rritje rreth tij.
Historia e tij, në fund të fundit, është tashmë e pazakontë. Kur u grumbullua nga Kombëtarja A, Songyuan nuk kishte ende një kontratë profesioniste dhe ishte akoma nxënës i shkollës së mesme. Një zgjedhje befasuese për futbollin kinez, i cili vendosi të mos priste, duke besuar te një djalosh që konsiderohet veçanërisht premtues. Debutimi me Kombëtaren erdhi në moshën 17 vjeç e 170 ditë, kundër Maldiveve. Më pas, ai regjistroi edhe aktivizime të tjera kundër Palestinës dhe Taxhikistanit. Një rrugëtim që dëshmon se sa shpejt është rritur vlerësimi për të.
Tashmë, megjithatë, është skena e Botërorit U-17 ajo që e ka kthyer në një fenomen të rrjeteve sociale. Kontrolli i parë i topit, aftësia për ta mbrojtur atë dhe gjakftohtësia para portës kanë tërhequr vëmendjen edhe jashtë Kinës. Disa tifozë e kanë cilësuar tashmë si futbollistin e parë të madh që mund të prodhojë lëvizja futbollistike kineze. Natyrisht, është ende herët për të kuptuar se deri ku mund të arrijë. Në moshën 17-vjeçare, rrugëtimi i tij i zhvillimit sapo ka nisur dhe do t’i duhet të përballet me nivele gjithnjë e më të larta, sidomos nga pikëpamja atletike dhe taktike. Por potenciali duket se është aty. Dhe nëse do të arrijë t’i shndërrojë cilësitë e shfaqura në ekipet e moshave në vazhdimësi në nivelet më të larta, Zhao Songyuan mund të bëhet shumë më tepër sesa një premtim: ai mund të jetë fytyra e një brezi të ri të futbollit kinez.
Nga shkollat te Kombëtarja: kështu Kina krijon talentet e rinj
Kina ka zgjedhur t’i kërkojë në shkolla rrugët për të ndërtuar të ardhmen e futbollit të saj. Rasti i Zhao Songyuan përfaqëson fytyrën më interesante të një projekti të krijuar për të zgjeruar bazën e të rinjve që praktikojnë këtë sport. Projekti “Campus Football”, i nisur në vitin 2009 dhe i fuqizuar nga reforma e vitit 2015, synon të përfshijë mijëra institucione arsimore përmes infrastrukturës, formimit të mësuesve dhe organizimit të garave. Shifrat tregojnë një rritje të jashtëzakonshme: nga pak më shumë se 5.000 shkolla në vitin 2015, numri ka arritur në mbi 37.000 në vitin 2025. Por sasia, e vetme, nuk garanton cilësinë.
Presioni shkollor i lidhur me Gaokaon, provimin vendimtar për pranimin në universitet, përfaqëson një prej pengesave për vazhdimësinë e aktivitetit sportiv të adoleshentëve. Kësaj i shtohen edhe ndryshimet mes rajoneve, infrastrukturës dhe nivelit të trajnerëve. Për këtë arsye, Pekini ka nisur të forcojë kontrollet ndaj institucioneve të specializuara, duke e zhvendosur vëmendjen nga zgjerimi i thjeshtë te cilësia e formimit.
Sfida e vërtetë do të jetë krijimi i një lidhjeje efikase mes shkollave, federatës dhe klubeve profesioniste. Zhao mund të jetë një simbol i këtij rrugëtimi, por suksesi i projektit do të matet mbi të gjitha nga aftësia për ta shndërruar pjesëmarrjen masive në talente që arrijnë dhe qëndrojnë në nivelet më të larta.