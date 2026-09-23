Kush është Younes Ebnoutalib, i thirrur nga Klopp te Gjermania me një përvojë te Perugia në Serie C: “Më trajtuan si qen”

Younes Ebnoutalib është një prej emrave të rinj që kanë hyrë në radarët e Gjermanisë. Sulmuesi i Eintracht Frankfurtit ka tërhequr vëmendjen me golat e tij, duke u shndërruar në një prej protagonistëve të fillimit të sezonit në Bundesliga. Një ngjitje befasuese, sidomos nëse krahasohet me atë që kishte ndodhur vetëm pak vite më parë, kur sulmuesi gjerman ndodhej në Itali dhe e kishte të vështirë të gjente hapësirë edhe në Serie C.
Sot emri i tij lidhet me disa prej golashënuesve më të mirë të kampionatit gjerman dhe edhe Jurgen Klopp ka vendosur ta përfshijë në ciklin e ri të kombëtares: Ebnoutalib ka marrë grumbullimin e parë me Gjermaninë pasi ka kaluar një periudhë shumë më të komplikuar, atë të përjetuar në Perugia. Aventura italiane, e nisur në vitin 2022, duhej të ishte një mundësi e rëndësishme për rritjen e tij, por larg fushës, sulmuesi i ri u përball me një situatë që ai vetë e ka përshkruar si jashtëzakonisht të vështirë.
Vitet te Perugia dhe vështirësitë: “Isha si në burg”
Ebnoutalib mbërriti në Perugia kur ishte vetëm 19 vjeç dhe ideja fillestare ishte që të hynte shpejt në skuadrën e parë, e cila në atë kohë luante në Serie B. Pritshmëritë ishin të larta, por rrugëtimi mori menjëherë një drejtim ndryshe nga ai që ishte imagjinuar. Sipas asaj që ka rrëfyer lojtari, një agjent të cilin ai vetë e konsideronte “jo të besueshëm” i kishte paraqitur një skenar tjetër, por Younes u përfshi në ekipin Primavera të klubit nga Umbria dhe jo në skuadrën e parë.
Në sezonin 2022/2023 ai regjistroi 23 paraqitje, duke shënuar katër gola dhe dhënë tre asistime. Shifra që tregojnë vetëm një pjesë të historisë, sepse vështirësitë më të mëdha shfaqeshin sidomos në përditshmëri: për Ebnoutalib, pengesa nuk ishte vetëm të afirmohej në fushën e lojës. Futbollisti i ri nuk arrinte të mësonte gjuhën, e kishte të vështirë të krijonte marrëdhënie dhe ndihej gjithnjë e më i izoluar. Situatën e komplikonin edhe më shumë kushtet ekonomike dhe ato të banimit.
Paga e tij te Perugia ishte 800 euro në muaj dhe 450 prej tyre shkonin për qiranë e banesës ku jetonte së bashku me nëntë shokë të tjerë skuadre. Vetë Ebnoutalib ka rrëfyer më vonë kushtet e apartamentit, duke e cilësuar si “një kasolle të vërtetë” dhe duke e përshkruar banjën si “plot me myk dhe buburreca”. Pas një periudhe të gjatë, futbollisti e ka përmbledhur kështu atë fazë: “Ishim të lumtur për çdo ditë që kalonte. Pak a shumë si në burg”. Por vështirësitë nuk përfunduan me jetën jashtë fushës. Edhe marrëdhënia me skuadrën e parë mori një drejtim negativ pothuajse menjëherë.
I përjashtuar nga Perugia: “Më trajtuan si një qen”
Pas rënies së Perugias në Serie C, Ebnoutalib pati mundësinë të stërvitej me ekipin e parë, por eksperienca zgjati shumë pak. Gjatë stërvitjes së parë, trajneri e largoi nga grupi duke i bërtitur. Për sulmuesin e ri, aventura italiane kishte mbërritur në fund. Ndjesia ishte se nuk kishte më të ardhme te Perugia. “Më trajtuan si një qen. Mendova: mbaroi, nuk do të kthehem kurrë më”, ka rrëfyer Ebnoutalib duke kujtuar atë ditë.
Megjithatë, realiteti doli më i komplikuar. Lojtari duhej të rikthehej në Perugia edhe për shkak të situatës kontraktuale, pasi marrëveshja e tij me klubin kishte afat deri në vitin 2028. Edhe për kontratën, megjithatë, Ebnoutalib ka rrëfyer se ishte mashtruar. Në periudhën kur po përpiqej të largohej nga Italia, ai pretendon se ishte kërcënuar në telefon nga një këshilltar i rremë serb.
Në fund, lidhja me Perugian u ndërpre gjithsesi. Përvoja me skuadrën e parë mbeti jashtëzakonisht e kufizuar, me vetëm 15 minuta kundër Lucchese-s në shtator 2023, përveç dy paraqitjeve në Kupën e Italisë së Serie C.
Në janar 2024, Ebnoutalib mbeti pa skuadër. Uljet në stol dhe mungesat në listat e të grumbulluarve gjatë muajve të mëparshëm i hapën rrugë një periudhe si lojtar i lirë, e cila zgjati deri në verë. Për një futbollist kaq të ri, ishte një tjetër fazë pasigurie.
Mundësia për të nisur nga e para erdhi nga Gjermania. Një mundësi të re ia ofroi Gießen, skuadër që luante në Regionalliga. Aventura, megjithatë, zgjati vetëm disa muaj. Në pjesën e parë të sezonit 2024/25, Ebnoutalib shënoi gjashtë gola në 19 ndeshje. Një rendiment i mjaftueshëm për të tërhequr vëmendjen e Elversbergut, që luante në Zweite Bundesliga.
Pikërisht me klubin gjerman karriera e tij ndryshoi përfundimisht ritëm. Në sezonin 2025/26 ai mori pjesë në ngjitjen historike të Elversbergut në Bundesliga, duke u shndërruar në një prej lojtarëve të rëndësishëm të skuadrës. Në janar erdhi një tjetër kthesë. Ebnoutalib u largua nga Elversbergu pasi kishte shënuar 12 gola në 17 paraqitje dhe kaloi te Eintracht Frankfurt, duke hyrë kështu në elitën e futbollit gjerman.
Ndikimi i tij ishte i menjëhershëm. Një problem në gju e detyroi të ndalej për disa muaj, nga janari deri në mars 2026, por rikthimi në fushë konfirmoi pritshmëritë e krijuara gjatë muajve të mëparshëm. Në fillim të sezonit të ri, paraqitjet e tij janë mbresëlënëse: katër ndeshje në Bundesliga dhe katër gola. Shifra që e vendosin pranë golashënuesve më të mirë të kampionatit dhe e bëjnë përfundimisht pjesë të grupit të lojtarëve të vëzhguar nga kombëtarja.
Grumbullimi i parë me Gjermaninë e re të Klopp
Mes atyre që kanë vënë re rritjen e tij është edhe Jurgen Klopp, i cili është thirrur për të drejtuar Gjermaninë në një fazë rinovimi të kombëtares. Ebnoutalib është një prej fytyrave të reja të këtij projekti. Historia e tij personale e bën grumbullimin edhe më të veçantë: ai ka lindur pikërisht në Frankfurt, qytetin e skuadrës ku luan sot, por ka origjinë marokene.
Babai i tij, gjithashtu sportist profesionist, ka fituar medaljen e argjendtë në taekwondo në Lojërat Olimpike të Sidneit në vitin 2000. Mundësia për të përfaqësuar Marokun ishte konkrete dhe, siç ka rrëfyer vetë sulmuesi, kishte pasur kontakte me federatën e vendit të Afrikës së Veriut.
Në fund, megjithatë, zgjedhja ra mbi Gjermaninë
“Ka pasur negociata me Marokun. Por kur të telefonon Klopp, nuk mund t’i thuash jo”, shpjegoi Younes pas grumbullimit. Kështu, rrugëtimi i tij ka kaluar në një kohë shumë të shkurtër nëpër dy realitete pothuajse të kundërta. Nga njëra anë, periudha e kaluar në Perugia, e karakterizuar nga vështirësitë personale, mundësitë e pakta me skuadrën e parë dhe një marrëdhënie e komplikuar me ambientin. Nga ana tjetër, Gjermania, ku brenda pak muajsh erdhi fillimisht ngjitja në Bundesliga dhe më pas grumbullimi me kombëtaren.
Grumbullimi përfaqëson kështu pikën më të lartë të një ringritjeje që nisi larg vëmendjes së madhe. Ebnoutalib, pasi kaloi nëpër Serie C-në italiane, ka mbërritur deri në Gjermani: hapi i ardhshëm do të jetë të përpiqet ta shndërrojë atë grumbullim në një paraqitje me fanellën e Mannschaft-it.