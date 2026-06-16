Kush është Vozinha, heroi i Kepit të Gjelbër: emri i vërtetë i 40 vjecarit që ndali Spanjën është tjetër

Nëse Kepi i Gjelbër arriti të ndalë Spanjën, kampionen në fuqi të Europës, në debutimin e tij historik në Botëror, një meritë të madhe e ka portieri i tij: Vozinha. Gardiani 40-vjeçar përjetoi një nga kënaqësitë më të mëdha të karrierës, duke qenë lojtari më i mirë në fushë falë pritjeve të tij të jashtëzakonshme. Ai është portieri më i moshuar që e mban portën të paprekur në debutimin e tij në një Botëror, duke pritur shtatë goditje kundër Spanjës. Një rekord i pabesueshëm që përbën tashmë një fitore për të dhe për Kepin e Gjelbër. Historia e tij është e bukur, e mbushur me sakrifica, mund dhe shumë kuriozitete.
E fshehta e emrit të portierit
Asnjë emër nuk u përmend më shpesh se i tij gjatë Spanjë-Kepi i Gjelbër. Megjithatë, Vozinha nuk është emri i tij i vërtetë. Në regjistrin civil ai figuron si Josimar José Evora Dias. Portieri u quajt Josimar sipas mbrojtësit që shënoi dy gola të mëdhenj me Brazilin në Botërorin e vitit 1986. Në fakt, ai nuk dëshiron as të quhet kështu. Babai i tij ishte i apasionuar pas futbollit dhe donte ta quante… Valdano, në nder të idhullit argjentinas të Real Madridit. Por autoritetet e Kepit të Gjelbër nuk e lejuan.
Në një intervistë për FIFA-n, vetë Vozinha shpjegoi origjinën e pseudonimit të tij: “Është për shkak të gjyshërve të mi. Nuk kam jetuar kurrë me prindërit e mi – tha ai –. Kur linda, babai im ishte në ushtri. Ndërsa nëna ime gjithmonë duhej të punonte për të siguruar jetesën. Prandaj jam rritur gjithmonë me gjyshërit e mi”.
Ku luan Vozinha?
Aktualisht aktiv në divizionin e dytë të futbollit portugez, Vozinha i nisi eksperiencat e para mes Kepit të Gjelbër dhe Angolës, luajti në Moldavi me Zimbru Chisinau, më pas në Portugali me Gil Vicente dhe në Qipro me AEL Limassol. Më vonë te Trenčin në Sllovaki dhe te Chaves në Portugali. Në të gjitha këto aventura, portieri është njohur gjithmonë me emrin Vozinha. Transferimi i tij i parë jashtë Kepit të Gjelbër e çoi në Angolë, ku luajti për Progresso.
Mes gjërave që mori me vete në atë aventurë të re ishte edhe pseudonimi që tashmë njihet në të gjithë botën, pikërisht Vozinha: “Askush në Kepin e Gjelbër nuk më njihte me emrin tim të regjistruar – tregoi ai –. Kur mbërrita në Angolë, ishte një tjetër portier me emrin Josimar dhe thashë se nuk do të vendosja Josimar II në fanellë, nëse në Kepin e Gjelbër të gjithë më njihnin si Vozinha, atëherë ai do të isha”. Vozinha vazhdoi kështu karrierën me këtë emër, i cili që nga kjo mbrëmje është bërë i njohur në të gjithë botën për faktin se arriti të ndalte Spanjën e favorizuar.