Kush është Tahirys Dos Santos, futbollisti i djegur rëndë në Crans-Montana

Tahirys Dos Santos ishte një nga të rinjtë që po festonin natën e Vitit të Ri në Crans-Montana, në lokalin “Le Constellation”, kur shpërtheu zjarri që shkaktoi vdekjen e afro 50 të rinjve. Mbrojtësi premtues 19-vjeçar, që luan te Metz, skuadër e elitës së futbollit francez, është një nga rreth 115 të plagosurit e kësaj tragjedie. Gjendja e tij është e rëndë, me klubin që e ka konfirmuar këtë duke folur për “djegie të rënda”. Agjenti i tij, Christophe Hutteau, duke respektuar privatësinë e familjes, ka dhënë përditësimet e para mbi gjendjen e Dos Santos, i cili është transportuar me helikopter në një qendër të specializuar në Gjermani.
Tahirys Dos Santos, futbollisti i ri i djegur rëndë në ferrin e Crans-Montana
Tahirys, futbollist i ri francez që kishte grumbulluar tashmë disa thirrje me ekipin e parë të Metz, po shijonte disa ditë pushimi në mal me miqtë, kur ndodhi tragjedia. Si shumë bashkëmoshatarë të tij, kishte vendosur të festonte Vitin e Ri në lokalin e njohur, ku më pas shpërtheu zjarri i tmerrshëm, për shkaqe ende të paqarta (mendohet se gjithçka nisi nga qirinj dhe fishekzjarre). Nuk arriti të shpëtonte dhe pësoi dëmtime shumë të rënda.
Rrëfimi i menaxherit të mbrojtësit
Për mikrofonat e RMC Sport, agjenti ka treguar: “Më kishte thënë sa i paduruar ishte të kthehej në fushë të premten me FC Metz dhe se ajo ishte mbrëmja e tij e fundit në Crans-Montana. Kur pashë njoftimet në telefon këtë mëngjes për atë që kishte ndodhur, u shqetësova menjëherë. I dërgova një mesazh, por nuk mora përgjigje. Më pas kontaktova familjen e tij. Fatkeqësisht, lajmi u konfirmua”.
Ai ka vlerësuar “humanitetin e Metz-it”, që qëndroi pranë familjes në orët menjëherë pas tragjedisë, dhe më pas ka folur për kontaktet e para: “Nuk kam folur me të. Nuk ishte në gjendje të shprehej. Kam folur me prindërit e tij gjatë gjithë ditës; më kanë mbajtur të informuar për gjendjen e tij. Ata u njoftuan këtë mëngjes rreth orës 6:30 për ngjarjen dhe për kushtet e Tahirys. U nisën menjëherë nga Lorena për në Sion, ku ai u shtrua. Në mbrëmje u transferua në Shtutgart, në një spital të pajisur për trajtimin e djegieve të rënda”.
Si është Tahirys Dos Santos, lajmet e fundit për gjendjen e tij
Por si është Tahirys Dos Santos? Lajmet nuk janë të mira: “Avantazhi i madh është se, ndryshe nga sa parashikonin mjekët këtë mëngjes, nuk është intubuar, kështu që ka rikuperuar një kapacitet pulmonar të mjaftueshëm për të shmangur mbështetjen jetike. Është shumë herët për çdo lloj diagnoze. Duke qenë se është transferuar në repartin e djegieve, mund ta imagjinoni gjendjen fizike në të cilën ndodhet. Është e mundur që sonte t’i nënshtrohet një operacioni, ndoshta një transplant. Është ende shumë herët për të ditur më shumë”.
Rindërtimi i ngjarjes
Ka tashmë një rindërtim të parë të asaj që i ndodhi futbollistit, i cili ishte me të dashurën dhe disa miq kur shpërtheu zjarri në lokalin e Crans-Montana: “Nuk ndodhej në katin përdhes të diskotekës, por në katin e parë. Megjithatë, pati shumë vështirësi për të dalë nga lokali. Edhe e dashura dhe miqtë e tij patën vështirësi. Gjëja e parë që vazhdoi t’u kërkonte mjekëve, kur rifitoi vetëdijen, ishte: ‘Ku janë miqtë e mi?’. Edhe e dashura e tij është plagosur rëndë dhe ndodhet e shtruar në spital”.
Kush është Tahirys Dos Santos, karriera e tij
Prioriteti tani janë kushtet e këtij futbollisti të ri që, pas gjithë rrugëtimit në akademi, ishte grumbulluar me ekipin e parë. Paraqitja e fundit kishte ardhur në Kupën e Francës, ku kishte bërë debutimin. Mbrojtës i majtë me perspektivë të mirë, ka luajtur gjatë gjithë karrierës te Metz, duke u rritur në akademinë e klubit. Tani ka një pikëpyetje të madhe mbi karrierën e tij, me agjentin që ka deklaruar: “Mëngjesin e 31 dhjetorit më telefonoi për të më thënë se po punonte fort fizikisht, se objektivi i tij për gjysmën e dytë të sezonit ishte të bëhej pjesë përfundimtare e ekipit profesionist dhe se po bënte gjithçka për t’u kthyer në formën më të mirë. Është një 19-vjeçar, në kulmin e fillimit të karrierës, që sapo kishte debutuar me ekipin e parë në Kupën e Francës. Gjithçka po shkonte për mrekulli dhe ishte një shpërblim për profesionalizmin e tij të madh. Ka një ndjenjë padrejtësie”.
“Kur sheh një të ri të goditur nga një tragjedi e tillë, pyes veten: ‘Pse pikërisht ai?’. Është shumë herët… Shpresoj që ëndrra e tij të mos shkatërrohet. Por aspekti futbollistik nuk është shumë i rëndësishëm në këtë moment. E rëndësishme është që ai të rikuperojë mirëqenien e tij fizike dhe mendore. E kuptoj që, përveç dhimbjes fizike, ka edhe një dhimbje të vërtetë psikologjike. Ai e ka përjetuar tragjedinë”.