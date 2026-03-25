Kush është Romano, presidenti milioner i Scafatese që jepte kartëmonedha 500 euro

Scafatese ka festuar rikthimin në Serie C pas 16 vitesh nga hera e fundit. Kampanët janë e vetmja skuadër e pamposhtur në Itali dhe dominimi i saj në grupin G të Serie D ka qenë pothuajse i menjëhershëm. Meritat duhen dhënë sigurisht skuadrës së trajnerit Ferraro, drejtorit sportiv Fusco, por mbi të gjitha Felice Romano-s, sipërmarrës dhe president i Scafatese.
Pas mosngjitjes në Serie C sezonin e kaluar, objektivi i verdhebluve ishte pikërisht që të siguronin menjëherë këtë vit promovimin për të synuar më pas brenda dy vitesh Serie B, siç ka theksuar vetë presidenti. Por kush është Felice Romano? Në ditët e fundit ishte bërë viral videoja ku ai shpërndante kartëmonedha false prej 500 eurosh. Por presidenti i klubit kampan është shumë më tepër sesa një pronar i një skuadre futbolli: është një sipërmarrës lider në industrinë agro-ushqimore.
Çfarë është “La Regina di San Marzano” dhe sa xhiro bën
Bëhet fjalë për sipërmarrësin kampan që zotëron “La Regina di San Marzano di Antonio Romano S.p.A.”, pra një kompani e dedikuar në prodhimin e domateve në kanaçe të cilësisë premium dhe sidomos të salcave të gatshme me bazë domateje, e cila është bërë lidere në botë dhe me një xhiro që sidomos në pesëvjeçarin e fundit është rritur në mënyrë eksponenciale falë rritjes së shitjeve të salcave të gatshme. “La Regina” e ka mbyllur vitin 2024 me 367 milionë euro xhiro në Itali dhe po përgatitet ta mbyllë vitin 2025 me mbi 390 milionë euro, plus 70 milionë dollarë të gjeneruara nga stabilimenti amerikan në Alma, Georgia.
Kompania përfaqësohet pikërisht nga CEO Felice Romano, me Luigi Romano, këshilltar i deleguar për zonën tregtare dhe financiare dhe Antonio Romano, këshilltar i deleguar për aktivitetet industriale. Së bashku kanë ndërtuar një lloj perandorie që nisi falë babait Antonio, i cili në vitin 1972 filloi rrugëtimin e tij sipërmarrës të përqendruar në vlerësimin e produkteve të tokës së tij dhe në veçanti të domates San Marzano. Vendimtar në vitin 2008 ishte nisja e prodhimit të brendshëm të salcave të gatshme dhe më pas hapja e një stabilimenti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Scafati, qyteti i skuadrës së futbollit në pronësi të familjes Romano, përqendrohet përpunimi i domateve.
Kompania lind kështu si një biznes familjar dhe sot është mbretëresha e padiskutueshme e kategorisë së salcave të gatshme premium dhe super-premium, duke prodhuar dhe eksportuar çdo vit miliona kavanozë në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, si për markën lider të sektorit ashtu edhe me markë të vetën. Një krenari për Kampaninë dhe për Italinë që krenohet me një produkt të njohur në të gjithë botën. Scafatese ka në fanellat e saj padyshim sponsorin “La Regina” dhe ambiciet e skuadrës ecin paralelisht me atë që ka ndodhur me kompaninë e familjes Romano ndër vite. Vizion, rritje dhe vlerësim janë në bazë të gjithçkaje dhe nuk është për t’u habitur nëse një ditë Scafatese mund të arrijë objektiva vërtet të rëndësishëm.
