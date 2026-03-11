Kush është Kinsky, portieri i dytë i Tottenham, i zëvendësuar pas 17′ në Champions

Antonín Kinsky nuk do ta harrojë kurrë debutimin e tij në UEFA Champions League – dhe as tifozët e Tottenhamit. Portieri çek 22-vjeçar u aktivizua titullar disi papritur nga Igor Tudor kundër Atletico Madrid dhe ndeshja e tij zgjati pak më shumë se një çerek ore. Trajneri i Spurs, pas dy gabimeve të rënda të portierit që sollën dy gola, vendosi ta zëvendësonte me Vicario.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Kinsky i zgjedhur papritur nga Tudor për Champions
Për ndeshjen në Wanda Metropolitano portieri italian ishte lënë fillimisht në stol nga ish-trajneri i Juventusit. Në vend të tij u hodh nga minuta e parë portieri çek që kishte mbërritur në janar 2025 nga SK Slavia Prague për rreth 16.5 milionë euro. Në këtë sezon ai kishte vetëm dy paraqitje në EFL Cup dhe asnjë në Premier League. Për këtë arsye zgjedhja për ta aktivizuar në ndeshjen e parë të 1/8-ve të Champions ishte edhe më surprizuese.
Emocioni, megjithatë, i bëri një lojë të keqe të riut që është pjesë e orbitës së kombëtares së vendit të tij, në një mbrëmje që mund të ishte më e rëndësishmja e karrierës së tij.
Gabimet e bujshme të Kinsky në Atletico-Tottenham
Performanca e tij në fillim ishte fjalë për fjalë katastrofike dhe Atletico Madrid e shfrytëzoi, duke kaluar në 3-0 brenda rreth 16 minutash. Kinsky, që u duk menjëherë në vështirësi dhe shumë i pasigurt, fillimisht gaboi një pasim drejt një shoku skuadre duke rrëshqitur në mënyrë të çuditshme dhe duke ia dhuruar topin kundërshtarëve, të cilët e ndëshkuan menjëherë. Pak më vonë bëri edhe më keq, kur “dhuroi” golin e tretë, duke humbur plotësisht topin në zonën e tij.
Zhgënjimi i Kinsky dhe ironia e tifozëve të Atletico Madrid
Tudor pa mjaftueshëm dhe vendosi ta zëvendësojë portierin pas vetëm 17 minutash. Ishte e pamundur të vazhdohej në një gjendje psikologjike të tillë. Kinsky, natyrisht shumë i zhgënjyer, u ngushëllua nga shokët e skuadrës dhe u largua nga fusha mes duartrokitjeve ironike të tifozëve të Atletico Madrid. Në tunel, i shoqëruar nga një anëtar i stafit, çeku shfaqi edhe shenja frustrimi për një mbrëmje që nuk do ta harrojë kurrë – në kuptimin negativ.
Një rol të rëndësishëm në momentin e zëvendësimit e pati edhe kapiteni i Tottenhamit Cristian Romero. Mbrojtësi iu afrua pankinës dhe i shpjegoi Tudor se portieri nuk ishte në gjendje të vazhdonte ndeshjen. Pak më vonë kroati u kërkoi bashkëpunëtorëve të përshpejtonin procedurat për zëvendësimin.