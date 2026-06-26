Kush është gruaja që trajneri i Ekuadorit puthi në transmetim live? Historia pas festimit që u bë viral

Gjëja e parë që bëri Sebastian Beccacece sapo Ekuadori shënoi golin e fitores 2-1 ndaj Gjermanisë ishte të shpërthente nga pankina dhe të vraponte drejt tribunës. Ai u ngjit mbi barrierat që ndajnë fushën nga tifozët për t’u hedhur në përqafimin e tyre. Por ata tifozë ishin të veçantë: aty ndodheshin nëna e tij dhe bashkëshortja, Patricia Persson.
Pikërisht Patricia është gruaja që trajneri puthi drejtpërdrejt në televizion, një gjest që ngjalli shumë kureshtje si për pasionin e shfaqur, ashtu edhe për identitetin e saj. “Shumë njerëz më panë të vrapoja drejt tribunës…”, shpjegoi trajneri i kombëtares ekuadoriane. Pikërisht me to ai deshi të festonte një sukses historik për “La Tri”, që siguroi kualifikimin në fazën e 1/16-ve si një nga vendet e treta më të mira të Grupit E. Kombëtarja e Ekuadorit nuk kishte arritur kurrë më parë një rezultat të tillë në një Kupë Bote. Në atë festim spontan – të ngjashëm me atë të trajnerit të Norvegjisë, Ståle Solbakken – u pasqyrua gjithë emocioni që futbolli është ende në gjendje të dhurojë.
Beccacece: “Pashë gruan time në tribunë dhe vrapova drejt saj”
Pas fishkëllimës përfundimtare, Beccacece u pushtua nga emocionet dhe deshi ta ndante atë moment me njerëzit më të rëndësishëm të jetës së tij. “Shumë më panë të vrapoja drejt tribunës dhe të puthja një grua. Ajo grua është bashkëshortja ime”, tha ai në konferencën për shtyp.
“Ajo ka qenë pranë meje në çdo moment të karrierës sime, në ditët e bukura dhe në ato më të vështirat. Ka sakrifikuar shumë për mua dhe për familjen tonë. Në atë çast ishte personi i parë me të cilin desha të festoja. Gjithmonë ka besuar tek unë dhe desha ta nderoja përpara gjithë botës.”
Më pas ai pati edhe një mesazh për të gjithë popullin ekuadorian: “Kjo fitore nuk u përket vetëm lojtarëve apo stafit teknik. Ajo është për çdo ekuadorian që vazhdoi të besonte tek ne.”
Sebastián Beccacece couldn’t believe he’s just led Ecuador to the knockout stage of the World Cup.
The tears in his eyes and the moment he’s sharing with the fans. This is more than just a “seven game tournament” pic.twitter.com/qViLvrrvEo
— MC (@CrewsMat10) June 25, 2026
Bashkëshortja që u bë virale duke mbrojtur trajnerin
Humbja ndaj Bregut të Fildishtë dhe barazimi me Curaçaon kishin shtuar pakënaqësitë dhe kritikat ndaj Beccaceces. Disa tifozë e kishin fyer trajnerin, duke i kërkuar të largohej. Në atë moment, bashkëshortja e tij u bë virale për reagimin e saj. Kamerat e filmuan teksa hodhi një gotë me lëng drejt disa tifozëve që po ofendonin bashkëshortin dhe lojtarët. Patricia Persson e mbrojti me vendosmëri trajnerin, duke u bërtitur kritikëve: “Ju nuk kuptoni asgjë nga futbolli!”
🚨¡MOLESTOS POR LA CRÍTICA!❌️
Parte de la familia de Sebastián Beccacece reaccionaron muy molestos al "FUERA BECCACECE" por parte de la hinchada ecuatoriana.
ada vez que se reprochó al entrenador argentino su familia reaccionó, aludiendo que 🗣 "aprendan a ver el fútbol" pic.twitter.com/xnk0VdiaeG
— Cristhiandlc1 (@Cristhiandlc) June 22, 2026
Rock-u argjentinas, burim frymëzimi
I prekur emocionalisht, Beccacece surprizoi të gjithë duke përmendur rock-un argjentinas dhe një nga artistët e tij të preferuar, Indio Solari. “Rock-u argjentinas më ka ndihmuar shumë gjatë kësaj periudhe. Ka tekste të fuqishme që flasin për qëndresën, besimin dhe ecjen përpara pavarësisht gjithçkaje.” Trajneri kujtoi edhe një varg që, sipas tij, e ka shoqëruar në momentet më të vështira: “Engjëlli i vetmisë nuk dëgjon atë që ndien, ai vazhdon përpara. Digjet dhe ndien.” Sipas Beccaceces, këto fjalë përfaqësojnë në mënyrë të përkryer rrugëtimin e Ekuadorit drejt këtij kualifikimi historik. “Jeta konsiston në të ditur të vuash, të dish të presësh dhe të kesh besim.”