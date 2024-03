Kush është gruaja që mendohet se William ka tradhtuar Kate?

Mes rimëkëmbjes së vazhdueshme të Kate Middleton nga operacioni abdominal në janar që ngjalli shumë spekulime, tani ka një tjetër titull që dominon diskutimin që përfshin Princin William dhe një nga ish-mikeshat e Kate, Rose Hanbury.

Emri i Hanbury dhe thashethemet për një lidhje të supozuar me William u kthyen në qendër të vëmendjes pasi Stephen Colbert i kushtoi gati tre minuta thashethemeve gjatë monologut të tij në programin e së martës në The Late Show. Në një qasje të hapur, Colbert tha se kishte disa lajme shqetësuese për familjen mbretërore të Anglisë.

“Ndërsa po flisnim për këtë shfaqje dje, mbretëria është tronditur nga zhdukja në dukje e Kate Middleton. Tani, inteligjentët e internetit po hamendësojnë se mungesa e Kate mund të lidhet me lidhjen e burrit të saj dhe mbretit të ardhshëm të Anglisë, William, u shpreh moderatori.

Ai më vonë shtoi, “Pra, mendoj se ne të gjithë e dimë se kush është gruaja tjetër e supozuar — thuajeni me mua — The Marchioness of Cholmondeley … tani, ka pasur thashetheme për një lidhje mes William dhe [Hanbury] që nga viti 2019.Sipas tabloideve në atë kohë, kur Kate supozoi se u përball me të, ai qeshi duke thënë se nuk kishte asgjë. ‘Haha’, gjithmonë një përgjigje e mirë kur gruaja jote të akuzon për tradhti.”

Për shkak të kësaj, Colbert dhe Hanbury filluan të bëhen trend në X (dikur Twitter), duke lënë shumë të pyesin edhe më shumë për Hanbury dhe lidhjen e saj me familjen mbretërore.

Kush është Rose Hanbury?

Rose është 39 vjeç dhe ish modele. Ajo është zyrtarisht Sarah Rose Cholmondeley, Marchioness of Cholmondeley. Ajo dhe burri i saj David, Markesha e 7-të e Cholmondeley, kanë tre fëmijë — binjakët 15-vjeçarë Alexander Hugh George Cholmondeley, Earl of Rocksavage; Lord Oliver Timothy George Cholmondeley; dhe vajzën e tyre 8-vjeçare, Lady Iris Marina Aline Cholmondeley. Çifti u njohën në Itali në vitin 2003 dhe u fejuan gjashtë vite më vonë. Ata u martuan në një ceremoni private në Chelsea Town Hall në Londër në vitin 2009.

Një lidhje e gjatë mbretërore

Thuhet se familja e Rose ka një histori të gjatë me familjen mbretërore britanike. Sipas raporteve, gjyshja e saj, Lady Elizabeth Lambart, shërbeu si një nga shoqërueset e nuses së Mbretëreshës Elizabeth II kur u martua me Phillip Mountbatten, Dukën e Edinburgut, në vitin 1947.

Thashethemet e Aferës

Akuzat për një lidhje mes mbretit të ardhshëm të Anglisë dhe Rose u shfaqën për herë të parë në prill 2019, pasi një tabloid në Mbretërinë e Bashkuar ndezi fillimisht thashethemet për një përplasjeje të supozuar midis Rose dhe Kate. Ishte në atë kohë gjatë një shëtitjeje kur Kate u pa gjithashtu duke i qëndruar e ftohtë William-it, gjë që vetëm i shtoi benzinë zjarrit.

Familja mbretërore nuk e trajtoi kurrë thashethemet dhe eksperti mbretëror Omid Scobie e përmendi shkurtimisht këtë pretendim në librin e tij, Fundi i lojës: Brenda familjes mbretërore dhe lufta e monarkisë për mbijetesë.

“Kam qenë shumë i kujdesshëm në libër që të fokusohem vërtet në këtë, si akuzat kundër William, Kate dhe pasojat e tyre me Rose Hanbury,” tha ai. “Për arsye ligjore ka kaq shumë gjëra për të cilat nuk mund të flas, por mendova se ishte vërtet e rëndësishme, edhe nëse një thashethem është një thashethem. Por në të vërtet nuk shoh prova se kjo është më shumë sesa thjesht një titull.”