Kush është Facundo Tello, arbitri i Francë-Marok që ka përjashtuar 10 lojtarë në një ndeshje

Nuk është vetëm François Letexier në qendër të polemikave të arbitrimit në këtë Botëror: Egjipti ka paraqitur një ankesë zyrtare kundër francezit, të cilin e akuzon se ka favorizuar Argjentinën në përmbysjen e pabesueshme të fazës së 1/8-ave, që ka sjellë me vete një valë komplotesh dhe akuzash. Egjiptianët kanë akuzuar FIFA-n se ka manipuluar kompeticionin dhe pak orë më vonë indinjatës së tyre iu bashkua edhe Franca, e cila mësoi emrin e arbitrit që do të drejtojë çerekfinalen kundër Marokut.

Nëse Argjentinës i kishte rënë shorti me arbitër francez, “Blutë” do të duhet të përballen me Facundo Tello dhe ekipin e tij tërësisht argjentinas. Ka një rivalitet të madh mes dy kombëtareve pas finales së Botërorit 2022 të fituar nga Albiceleste dhe, sikur të mos mjaftonte kjo, arbitri i caktuar është i famshëm për shpërndarjen e një numri të madh kartonësh të kuq: katër vjet më parë, në një ndeshje mes Boca Juniors dhe Racing, ai përjashtoi 10 lojtarë, duke hyrë në histori.

Facundo Tello është arbitri i polemikave për Francën
Nga grumbullimi i Francës nuk po i japin shumë rëndësi caktimit të argjentinasit, por duke parë atë që ndodhi me Letexier, polemika është pranë. Francezi arbitroi Argjentinën, e cila u kualifikua në çerekfinale, por u akuzua nga Egjipti për manipulim të ndeshjes dhe shkëndijat e krijuara pas takimit kanë nxitur indinjatë edhe për caktimin e Tello-s: argjentinasit dhe francezët jetojnë një rivalitet të fortë që prej finales së fundit të Botërorit, i ushqyer edhe nga caktimet e fundit, të cilat janë parë me dyshim.


Tello është një nga arbitrat me më shumë përvojë në këtë Botëror, por është edhe një arbitër që nxjerr lehtësisht kartonin e kuq. Në historinë e tij ekziston një precedent rekord që shqetëson disi Francën: në vitin 2022 ai përjashtoi 10 lojtarë në minutat e fundit të Boca-Racing, duke bërë që ndeshja të përfundonte para kohe, pasi Boca nuk kishte më numrin minimal të lojtarëve për të vazhduar lojën. Edhe në Francë-Marok pritet një drejtim i fortë i ndeshjes, sidomos sepse në dy ndeshjet e para që ka arbitruar në Botëror ai ka ndëshkuar gjithsej shtatë lojtarë me karton të verdhë.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top