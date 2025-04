Kush e shkeli armëpushimin gjatë Pashkës/ Kievi dhe Moska akuzojnë njëra – tjetrën

Asnjëra palë, as Rusia dhe as Ukraina, si përfundim nuk treguan interes për respektimin e armëpushimit 30-orësh të shpallur, të “Shtunën e Madhe”, nga presidenti rus Vladimir Putin, me rastin e Pashkëve. Kievi dhe Moska po akuzojnë njëri-tjetrin për bombardime dhe sulme me dronë që kanë vazhduar gjatë gjithë natës së së shtunës deri të dielën, madje edhe të dielën e Pashkëve.

Armëpushimi, për arsye humanitare, duhej të përfundonte në mesnatën e së dielës. Presidenti Putin nuk ka dhënë ndonjë urdhër për zgjatjen e armëpushimit, njoftoi të dielën agjencia e lajmeve TASS, duke cituar zëdhënësin e Kremlinit, Dmitry Peskov.

Pasditen e së dielës së Pashkëve, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky akuzoi forcat ushtarake ruse për vazhdimin e sulmeve pavarësisht armëpushimit. Në një postim ai ka shkruar se bombardimet nga pala ruse dhe sulmet me dronë kanë vazhduar gjatë gjithë natës. U regjistruan të paktën 46 raste bombardimesh, 900 sulme me mortaja dhe 5 sulme përgjatë frontit, si dhe dhjetëra sulme me dronë, shpjegoi ai.

Rusët thuhet gjithashtu se sulmuan një autokolonë evakuimi në fshatin Zorya, afër qytetit të Kostandinevka. Të paktën 2 civilë dhe një punonjës emergjence u plagosën kur dronët rusë shënjestruan makinat e tyre.

“Që nga mëngjesi i Pashkëve, mund të themi se ushtria ruse po përpiqet të krijojë një përshtypje të përgjithshme të një armëpushimi, por në disa vende ajo nuk ia braktisur përpjekjet individuale për të avancuar dhe për të shkaktuar dëme në Ukrainë”, – shkroi presidenti ukrainas, duke cituar një raport të shefit të ushtrisë ukrainase Oleksandr Shirsky.

Të shtunën, Zelensky theksoi se Ukraina do t’i përgjigjej njëlloj çdo sulmi të tillë. “Kjo Pashkë tregoi qartë se burimi i vetëm i luftës dhe arsyeja pse po zgjatet është Rusia”, – theksoi ai.

Por Moska këmbëngul gjithashtu se forcat e saj zmbrapsën sulmet ukrainase gjatë natës në zonat e Donetsk. Në të njëjtën kohë, Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi se edhe Ukraina kreu qindra sulme me dronë. Moska njoftoi se ofensiva e Ukrainës në rajonin e Kurskut kishte pasur një kosto të rëndë në jetë njerëzish dhe materiale: mbi 75,000 burra dhe 400 tanke të humbur që nga gushti i kaluar.

Ukraina u tregua jashtëzakonisht e kujdesshme në lidhje me propozimin e presidentit rus për armëpushim gjatë Pashkës, duke theksuar se askush nuk mund t’u besojë deklaratave të palës ruse. Kievi madje theksoi se do t’i përgjigjet çdo shkeljeje të armëpushimit nga pala ruse.

Edhe pse nuk e kishte refuzuar plotësisht propozimin, Kievi kishte propozuar zgjatjen e armëpushimit në 30 ditë në vend të 30 orëve. Megjithatë, që në fillim Moska e kishte refuzuar propozimin ukrainas, i cili ishte formuluar prej javësh.