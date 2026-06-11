Kush do ta fitojë Botërorin 2026? Simulimi i përsëritur 10 mijë herë: Brazili asnjëherë në podium

Jo një herë, jo dhjetë, jo një mijë, por dhjetë mijë herë. Kaq shumë simulime të Botërorit 2026 janë realizuar nga ekonomisti dhe profesori i Universitetit të Reading, James Reade, i cili ka vënë në provë algoritme, të dhëna, përqindje dhe statistika deri në limit. Gjithmonë, fituese e turneut rezultoi vetëm një kombëtare: Argjentina e Leo Messit, në një duel shumë të ngushtë me Spanjën e Yamal dhe Francën e Mbappé, por me një mungesë të bujshme: Brazili i Ancelottit, gjithmonë jashtë podiumit.
Modeli shkencor për Botërorin 2026: “Argjentina fituese”
Modeli shkencor i analizës është studiuar në detajet më të vogla: mat forcën sulmuese dhe mbrojtëse të çdo skuadre bazuar në ndeshjet ndërkombëtare të luajtura që nga janari 2023, përfshin avantazhin e fushës për ndeshjet që nuk luhen në terren neutral dhe gjeneron një seri algoritmesh dhe të dhënash që kryqëzojnë golat e pritshëm për çdo ndeshje, duke zbatuar rregullat zyrtare për zgjidhjen e barazimeve dhe duke simuluar të gjithë fazën me eliminim direkt, përfshirë kohën shtesë dhe penalltitë. E gjithë kjo është përsëritur individualisht 10 mijë herë.
Përgjigjen e analizave të këtyre parashikimeve shkencore e dha vetë profesori Reade, i cili u shpreh i befasuar nga rezultati: “Argjentina e fitoi gjithmonë turneun, por aspekti më befasues i këtij simulimi është barazia në krye: Franca dhe Spanja janë praktikisht të padallueshme në modelin e përsëritur pothuajse pafundësisht”. Një analizë që konfirmon mundësitë konkrete të “Scalonetës” së Leo Messit për të përsëritur suksesin e vitit 2022 në Katar, me një dominim pothuajse total të skuadrave europiane menjëherë pas saj.
Mungesa e Brazilit mes fituesve të mundshëm të Botërorit 2026
Megjithatë, ka një mungesë të madhe: Brazili i Carlo Ancelotti. I kualifikuar jo pa vështirësi dhe mes polemikash të shumta, Seleçao nuk duket se gëzon as favorin e algoritmeve dhe matematikës, duke mbetur në nivelin e dytë krahasuar me protagonistët e mundshëm të turneut dhe duke mos u ngjitur asnjëherë në podiumin e tre më të mirëve. Një mungesë “e zhurmshme”, që përkon edhe me një statistikë të veçantë: Brazili nuk është paraqitur kurrë në një Botëror me një trajner të huaj, pavarësisht se mban rekordin me pesë tituj botërorë.
Së bashku me Brazilin, një tjetër “humbëse” e simulimit algjebrik të Universitetit të Reading është edhe Gjermania, e cila nuk shfaqet mes favoriteve kryesore dhe do të paguante një mbrojtje jo shumë të fortë. Ndërkohë, sulmi më i mirë i turneut pritet të jetë ai i Portugalisë, i udhëhequr nga i pathyeshmi Cristiano Ronaldo.
Simulimet e tjera për Botërorin 2026: nga fitorja e Spanjës te ajo e Holandës
Ai i profesorit Reade nuk është as simulimi i parë dhe as i fundit rreth Botërorit 2026. Përveç modelit akademik, edhe superkompjuteri i Opta Analysts ka shpallur fituesin, duke treguar Spanjën përpara Francës dhe Anglisë, ndërsa Argjentina renditet vetëm e katërta.
Simulimi i EA Sports, i famshëm për parashikimin e saktë të fituesve të katër Botërorëve të fundit, gjithashtu e ka vendosur Spanjën në krye të botës. Pa harruar analizat e Joachim Klement, matematikan gjerman që ka parashikuar saktë fituesit e tre Botërorëve të fundit. Sipas tij, kampionia e botës në vitin 2026 do të jetë Holanda.
Renditja përfundimtare e simulimit të Universitetit të Reading
Argjentina
Franca
Spanja
Brazili
Anglia
Portugalia
Kolumbia
Holanda
Gjermania
Uruguaji