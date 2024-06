Kurtulan futet e shënon, Shqipëria U-21 triumfon 4-0: Lihtenshtejnin thyhet keq në “Niko Dovana”

“Niko Dovana”. Kuqezinjtë dominuan takimin dhe golat e fitores i shënuan Adrion Pajaziti, Erald Maksuti, Ermir Rashica dhe Arda Kurtulan.

Ndeshja nisi shumë mirë për Shqipërinë U-21 që u shfaq rrezikshëm në portën kundërshtare që në minutat e para të takimit. Pas disa rasteve të mira kuqezinjtë zhbllokuan rezultatin me penallti. Në minutën e 37′ kapiteni Adrion Pajaziti goditi saktë nga pika e bardhë, duke bërë 1-0. Katër minuta më pas, Shqipëria U-21 realizoi edhe golin e dytë. Erald Maksuti dyfishoi rezultatin. Pjesa e parë u mbyll 2-0.

Fraksioni i dytë nisi me të njëjtin ritëm për kuqezinjtë që shënuan edhe golin e tretë në minutën e 53′. Këtë herë ishte Ermir Rashica ai që e dërgoi topin në rrjetë. Trajneri Alban Bushi aktivizoi në pjesën e dytë edhe Endri Demën, Arda Kurtulan, Ardit Nikajn, Rei Pecanin, Paulo Buxhelajn dhe Ajdi Dajkon. Kur gjithçka po përfundonte 3-0, Kurtulan fitoi një penallti dhe e shndërroi po vetë në gol. Në fund ndeshja u mbyll me fitoren e Shqipërisë U-21 me rezultatin 4-0.

Formacioni i Bushit: Antezelo Sina (GK), Marcelino Preka, Geralb Smajli, Adrion Pajaziti (C), Ermis Selimaj, Elmando Gjini, Klevi Qefalia, Rejan Alivoda, Ermir Rashica, Arlind Rexhepi, Erald Maksuti.