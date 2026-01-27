Kurthi, rrëmbimi dhe lirimi: Heath mendonte se po shkonte për të trajnuar në Arabi

Një ish-ikonë e futbollit anglez Adrian Heath ka treguar se i ka shpëtuar për një fije një makthi që mund t’i kushtonte jetën. I bindur se po fluturonte drejt një mundësie profesionale në Lindjen e Mesme, në verën e vitit 2024 ai përfundoi viktimë e një rrëmbimi të organizuar me premtimin e një posti drejtues në Arabinë Saudite.
Adrian Heath, simbol i Evertonit të viteve ’80 dhe më pas trajner i afirmuar në Shtetet e Bashkuara, mendonte se futbolli po i jepte një tjetër mundësi dhe, pasi kishte marrë garanci dhe kontakte që dukeshin të besueshme, pranoi një ftesë që e çoi në Marok, ku do të duhej të takonte një sheik të supozuar të interesuar për t’i ofruar një rol prestigjioz.
Kurthi i punës në Arabi dhe rrëmbimi: makthi i Heath
Me të mbërritur, megjithatë, diçka nisi të mos shkonte si duhet. I pritur me një mirësjellje fasade, u dërgua me makinë drejt një zone portuale dhe u mbyll në një dhomë me disa burra. Aty situata precipitoi: Heath e kuptoi se kishte rënë në një kurth. Iu kërkua të paguante një shumë të madhe parash, nën kërcënimin e drejtpërdrejtë se nuk do ta shihte më kurrë familjen e tij.
I mbajtur nën presion për orë të tëra, madje edhe me thikë të drejtuar ndaj tij, ish-futbollisti u përpoq të fitonte kohë, duke shpjeguar se gruaja nuk do të mund të transferonte para menjëherë. Gjatë natës, tregoi se kishte menduar vetëm për njerëzit e tij të dashur, duke u përgatitur mendërisht për më të keqen.
Kthesa erdhi falë kthjelltësisë së familjarëve. Gruaja, e dyshimtë nga telefonatat, përfshiu djalin dhe nusen, të cilët arritën të lokalizonin telefonin e Heath. Prej aty, një zinxhir kontaktesh çoi shpejt në ndërhyrjen e autoriteteve amerikane, me FBI-në që nisi të ndiqte rastin nga distanca.
Ndërkohë, Heath vazhdoi të negocionte me rrëmbyesit, duke thënë se e vetmja mënyrë për të marrë para ishte ta linin të kthehej në shtëpi. Pas momenteve me tension shumë të lartë, një nga burrat papritur urdhëroi ta shoqëronin sërish në aeroport. Vetëm gjatë rrugës drejt aeroportit të Tangierit, Heath nisi të besonte se mund t’ia dilte.
Pasi u vu në siguri, u kthye në Shtetet e Bashkuara, ku e prisnin gruaja dhe agjentët federalë. Për javë të tëra familja mbeti nën mbrojtje. “Kemi qenë jashtëzakonisht me fat”, ka pranuar Heath për New York Times, duke shpjeguar se edhe vetë hetuesit i kishin konfirmuar se përfundimi pozitiv ishte gjithçka përveçse i sigurt.
Dëshmia e tij e shtyu League Managers Association të prezantojë protokolle të reja sigurie. Heath nuk do të kishte dashur kurrë ta bënte publike ngjarjen, por vendosi ta bënte pasi mësoi se një trajner tjetër kishte rrezikuar të binte në një kurth të ngjashëm. Një histori që sot tingëllon si një paralajmërim për gjithë botën e futbollit.