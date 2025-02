Këtë të enjte, më 06 shkurt 2025, dollari amerikan blihet me 94 lekë dhe shitet me 95.5 lekë. Euro blihet me 98.4 lekë dhe shitet 99.3 lekë.

Paundi britanik blihet me 117.8 lekë dhe shitet me 119 lekë. Dollari kanadez sot në blerje këmbehet me 65.7 lekë, ndërsa në shitje me 67 lekë.