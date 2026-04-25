Kur për futbollin vendos Trump: “Italia në Botëror? S’është gjë për të cilën mendoj”

Italia e rizgjedhur në Botëror në vend të Iranit, në fakt jo. Mendimi i parë i Donald Trump në këtë moment historik nuk shkon aspak te Kupa e Botës që do të nisë pas një muaji e gjysmë dhe për këtë arsye as pjesëmarrja e mundshme e të kaltërve, të përjashtuar për herë të tretë radhazi, nuk i zë vend në ditët e tij. Sugjerimi i të dërguarit të posaçëm Paolo Zampolli, sipërmarrës italian shumë pranë Presidentit të Shteteve të Bashkuara, duket se është shuar tashmë në asgjë pasi bëri bujë për një ditë të tërë.
Në Zyrën Ovale erdhi një pyetje me temë futbolli për të folur për rastin e ditës, që u bë qartësisht një çështje politike. “Nuk është diçka për të cilën mendoj” u përgjigj Trump në mënyrë pothuajse sipërfaqësore, sikur çështja të mos e prekte aspak. Sekretari i Shtetit Marco Rubio, të cilit i takoi të jepte një shpjegim më konkret, mori një qëndrim më të prerë duke theksuar se nuk janë futbollistët e Iranit problemi dhe se ata do të mund të marrin pjesë në kompeticion, pasi nuk ekziston asnjë ndalim nga ana e Shteteve të Bashkuara.
Reporter: What do you think about replacing Iran with Italy at the World Cup?
Trump: Let me give that a little thought. Marco?
Marco Rubio: There is nothing from the U.S. saying that they can't come. pic.twitter.com/VMsA8cdlHU
— Clash Report (@clashreport) April 23, 2026
Trump rrëzon hipotezën e rizgjedhjes
Dikush i kishte besuar më shumë se të tjerët, duke u mbështetur në zbulimet e Financial Times që kishin ndezur shpresën: ripeshkimi i Italisë i sugjeruar nga Zampolli, njeriu që sipas kronikave i kishte prezantuar Trump-it bashkëshorten e ardhshme Melania, përfaqësonte një degë ulliri drejt Giorgia Melonit pas përplasjeve politike të ditëve të fundit dhe sulmeve ndaj Papa Leone XIV. Një skenar për disa i besueshëm, por që u rrëzua me pak fjalë gjatë takimit me shtypin menjëherë pas përfundimit të bisedimeve mes Izraelit dhe Libanit. Pyetja për rastin e ditës iu drejtua nga një gazetar që nuk mori përgjigjen që priste.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara nuk mund të ishte më i qartë: “Italia në vend të Iranit në Botëror? Nuk mendoj shumë për këtë. Është një pyetje interesante… Po mendojnë të zëvendësojnë Iranin? Nuk duam të penalizojmë atletët”. Me pak fjalë sugjerimi rrëzohet dhe Marco Rubio ka theksuar se askush nuk po përpiqet të përjashtojë Iranin nga Botërori, duke qenë se është kualifikuar në fushë: “Problemi me Iranin nuk do të ishin atletët e tij. Nuk e di nga vjen kjo zënie në gojë, bëhet fjalë për spekulime se Irani mund të vendosë të mos vijë dhe se Italia do të merrte vendin e tij. Nuk duam të penalizojmë lojtarët”.
Sqarimi i Zampollit
Irani pra do të marrë pjesë rregullisht në Kupën e Botës që do të zhvillohet mes Shteteve të Bashkuara, Kanadasë dhe Meksikës, duke hyrë në Grupin G kundër Zelandës së Re, Belgjikës dhe Egjiptit. Në TG1, Zampolli ka sqaruar se e tij ishte vetëm një ide që i kishte propozuar presidentit Trump për të provuar të rilançonte Italinë pas dështimit të tretë radhazi: “E bëra për të kaltërit, më erdhi shumë keq për humbjen në Bosnje. Italia ka gjithë historinë, ka fituar katër Botërorë dhe në këtë moment ta kishim Italinë në Amerikë do të kishte qenë ëndrra ime”.