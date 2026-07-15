Kupola drejtuese e PD, Këlliçi kandidat për nënkryetar, Noka përballë Korreshit për sekretar

Partia Demokratike ka mbledhur pasditen e sotme Këshillin Kombëtar, ku në rend të ditës është zgjedhja e ekipit drejtues krah kryetarit Sali Berisha.
Gjatë mbledhjes, kreu i PD-së tha se në kuadër të Kuvendit të PD-së është menduar që një nga nënkryetarët të jetë përfaqësues i të rinjve të Partisë Demokratike, ndërsa një tjetër të përfaqësojë diasporën shqiptare.
“Diaspora shqiptare, e cila po luan një rol të jashtëzakonshëm në betejën kundër kësaj diktature, mendoj se duhet të ketë një nënkryetar të saj në kryesinë e PD-së”, deklaroi Berisha.
Për postet e nënkryetarëve janë propozuar 6 kandidatë, nga të cilët do të zgjidhen 3: Belind Këlliçi, Luçiano Boçi, Xhonatan Pano, Nikola Kedhi, Besa Manaj, Erisa Bajaziti.
Ndërkohë, për postin e Sekretarit të Përgjithshëm zhvillohet një garë mes Flamur Nokës dhe deputetit Saimir Korreshi, i cili u fut në garë pak para nisjes së mbledhjes së Këshillit Kombëtar.
Sali Berisha: Lidhur me kryesinë dhe nënkryetarët e PD-së, rikujtoj që, në përputhje me një vendim të Këshillit Kombëtar të mëparshëm, dy poste nënkryetarësh janë ex officio, të parashikuara në statutin e partisë.
Në kuadrin e Kuvendit është menduar gjithashtu që një nga nënkryetarët të jetë përfaqësues i të rinjve të PD-së dhe i Shqipërisë.
Diaspora shqiptare, e cila po luan një rol të jashtëzakonshëm në betejën kundër kësaj diktature, mendoj se duhet të ketë një nënkryetar të saj në kryesinë e PD-së.
Emrat e personave të propozuar:
Belind Këlliçi
Luçiano Boçi
Xhonatan Pano
Nikola Kedhi
Besa Manaj
Erisa Bajaziti
Këta janë kandidatët për nënkryetarë të PD-së. Nga këta 6 do të zgjidhen 3.
Për sekretar të përgjithshëm:
Flamur Noka
Saimir Korreshi
Sekretar organizativ:
Agron Loka
Klevis Balliu
Sekretar për dixhitalizimin:
Etjon Kapedani
Renald Rista
Sekretar për burimet njerëzore:
Andi Mustafa
Marjo Runa
Sekretar për urbanizmin dhe territorin:
Gentjana Kaprata
Maksim Kola
Sekretar për çështjet ligjore dhe zgjedhore:
Arlind Ahmetaj
Marash Logu
Sekretar për çështjen e pronave dhe luftën kundër korrupsionit:
Endira Bishati
Ledina Mandija
Sekretar për marrëdhëniet me publikun:
Denisa Kele
Viola Kapedani
Sekretar për të drejtat e njeriut:
Franc Nuri
Ledjo Nuraj
Sekretar për organizatat partnere dhe shoqërinë civile:
Eva Metaj
Malvina Lika
Sekretar për të përndjekurit politikë:
Lorenc Luka
Shkëlqim Lepenica
Sekretar për integrimin europian:
Fjoralba Dizdari
Sivila Hasaj
Sekretar për pushtetin lokal:
Agron Haxhimali
Ylli Hasani
Sekretar për emigracionin dhe diasporën:
Ethem Aga
Petrit Tafaj
Sekretar për aksionin qytetar:
Erges Eskiu
Jurgen Spaho