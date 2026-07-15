Kupola drejtuese e PD, Këlliçi kandidat për nënkryetar, Noka përballë Korreshit për sekretar

Partia Demokratike ka mbledhur pasditen e sotme Këshillin Kombëtar, ku në rend të ditës është zgjedhja e ekipit drejtues krah kryetarit Sali Berisha.

Gjatë mbledhjes, kreu i PD-së tha se në kuadër të Kuvendit të PD-së është menduar që një nga nënkryetarët të jetë përfaqësues i të rinjve të Partisë Demokratike, ndërsa një tjetër të përfaqësojë diasporën shqiptare.

“Diaspora shqiptare, e cila po luan një rol të jashtëzakonshëm në betejën kundër kësaj diktature, mendoj se duhet të ketë një nënkryetar të saj në kryesinë e PD-së”, deklaroi Berisha.

Për postet e nënkryetarëve janë propozuar 6 kandidatë, nga të cilët do të zgjidhen 3: Belind Këlliçi, Luçiano Boçi, Xhonatan Pano, Nikola Kedhi, Besa Manaj, Erisa Bajaziti.

Ndërkohë, për postin e Sekretarit të Përgjithshëm zhvillohet një garë mes Flamur Nokës dhe deputetit Saimir Korreshi, i cili u fut në garë pak para nisjes së mbledhjes së Këshillit Kombëtar.

Sali Berisha: Lidhur me kryesinë dhe nënkryetarët e PD-së, rikujtoj që, në përputhje me një vendim të Këshillit Kombëtar të mëparshëm, dy poste nënkryetarësh janë ex officio, të parashikuara në statutin e partisë.

Në kuadrin e Kuvendit është menduar gjithashtu që një nga nënkryetarët të jetë përfaqësues i të rinjve të PD-së dhe i Shqipërisë.

Diaspora shqiptare, e cila po luan një rol të jashtëzakonshëm në betejën kundër kësaj diktature, mendoj se duhet të ketë një nënkryetar të saj në kryesinë e PD-së.

Emrat e personave të propozuar:

Belind Këlliçi
Luçiano Boçi
Xhonatan Pano
Nikola Kedhi
Besa Manaj
Erisa Bajaziti

Këta janë kandidatët për nënkryetarë të PD-së. Nga këta 6 do të zgjidhen 3.

Për sekretar të përgjithshëm:

Flamur Noka
Saimir Korreshi

Sekretar organizativ:

Agron Loka
Klevis Balliu

Sekretar për dixhitalizimin:

Etjon Kapedani
Renald Rista

Sekretar për burimet njerëzore:

Andi Mustafa
Marjo Runa

Sekretar për urbanizmin dhe territorin:

Gentjana Kaprata
Maksim Kola

Sekretar për çështjet ligjore dhe zgjedhore:

Arlind Ahmetaj
Marash Logu

Sekretar për çështjen e pronave dhe luftën kundër korrupsionit:

Endira Bishati
Ledina Mandija

Sekretar për marrëdhëniet me publikun:

Denisa Kele
Viola Kapedani

Sekretar për të drejtat e njeriut:

Franc Nuri
Ledjo Nuraj

Sekretar për organizatat partnere dhe shoqërinë civile:

Eva Metaj
Malvina Lika

Sekretar për të përndjekurit politikë:

Lorenc Luka
Shkëlqim Lepenica

Sekretar për integrimin europian:

Fjoralba Dizdari
Sivila Hasaj

Sekretar për pushtetin lokal:

Agron Haxhimali
Ylli Hasani

Sekretar për emigracionin dhe diasporën:

Ethem Aga
Petrit Tafaj

Sekretar për aksionin qytetar:

Erges Eskiu
Jurgen Spaho

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