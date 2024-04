Kupa e Italisë, ja sa vlen: deri në 7,6 milionë euro për fituesen, por mund të dyfishohet

Me përfundimin e javës së 30 të Serie A, është koha e Kupës së Italisë me ndeshjet gjysmëfinale Juventus-Lazio dhe Fiorentina-Atalanta. Sipas asaj që ka mësuar Calcio e Finanza, arritja në fund të eventit vlen të paktën 5 milionë euro (për finalistin humbës) dhe deri në 7.6 milionë euro për këdo që ngre trofeun. Të gjitha pa harruar arkëtimet për çdo ndeshje të luajtur në shtëpi.

Për më tepër, fituesi do të marrë pjesë në Final Four të Superkupës së Italisë në Arabi, me një shpërblim prej 23 milionë eurosh. Hyrja në finalen e Kupës së Italisë, dhe duke marrë parasysh edhe Superkupën, mund të sjellë një total prej një minimumi prej 6.5 deri në maksimum prej 15.6 milionë euro për çdo klub.

Coppa Italia, semifinali al via domani: quanto vale vincere la competizione https://t.co/GHDpHPXwMn — Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) April 1, 2024

SHPËRBLIMET PËR KUPËN E ITALISË

– Arritja në raundin e 1/8 – 400 mijë euro

– Arritja në çerekfinale – 850 mijë euro

– Arritja në gjysmëfinale – 1.7 milionë euro

– Finalisti humbës – 2 milionë euro

– Fitorja në finale – 4.6 milionë euro