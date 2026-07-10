Kupa e Botës merr përmasa gjigante: Trofeu i Lego’s me 1.3 milionë tulla thyen çdo rekord

Lego ka prezantuar një version 8.4 metra të lartë të trofeut të Kupës së Botës pranë Rockefeller Center në New York, në kuadër të FIFA Fan Fest për turneun që këtë vit zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.
Instalacioni, i ndërtuar me rreth 1.3 milionë tulla Lego dhe i montuar mbi një skelet çeliku, është transportuar në vend në 16 seksione të mëdha. Ai përfaqëson një zmadhim në shkallën 25:1 të modelit Lego të trofeut në përmasa reale.
“Qëllimi i Trofeut Lego të Kupës së Botës është të bashkojë njerëzit përmes dashurisë për futbollin dhe lojën”, tha Christophe Vietti, dizajner i lartë në Lego.
“Ky ndërtim e sjell atë festë në një nivel krejtësisht të ri dhe shërben si një pikë referimi për FIFA Fan Fest gjatë fazave përfundimtare të turneut”, shtoi ai.
Sipas Lego, kjo vepër është ndër më të mëdhatë e krijuara ndonjëherë me tulla të markës.
“Numrat e këtij instalacioni janë mahnitës: 8.4 metra dhe më shumë se 1,360,000 tulla Lego. Është ndërtimi më i madh i lëvizshëm i realizuar ndonjëherë”, tha Vietti.