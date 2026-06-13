Kundër ndërtimit të resortit/ Banorët e Rrjollit dalin në protestë

Pas rrethimit të truallit me tela me gjemba pak ditë më parë, banorët e Baks-Rrjollit në Velipojë kanë dalë në protestë, duke kundërshtuar ndërtimin e një resorti turistik në tokat për të cilat kanë pretendime pronësie.

Prej afro një viti banorët e Baks-Rrjollit kundërshtojnë këtë projekt, me pretendimin se një ish-zyrtar i Kadastrës së Shkodrës ka tjetërsuar certifikatat e pronësisë, duke përvetësuar truallin dhe duke ia shitur investitorit që do të ndërtojë resortin turistik përballë bregdetit të Velipojës.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

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