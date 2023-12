Kumbulla pa shanse, te Roma vjen Bonucci: ish-kapiteni bardhezi kërkon një ftesë për Europianin

Leonardo Bonucci është gati të bashkohet me Romën. Tifozët verdhekuq janë të ndarë për vlerën e operacionit, Mourinho jo. Tekniku portugez i ka dhënë aprovimin përfundimtar tratativës, tashmë në fazën finale. Ish-kapiteni i Juventus do të largohet menjëherë nga Union Berlin për të nënshkruar me klubin kryeqytetas. 36-vjeçari dëshiron të gjejë hapësira me shpresën për të rifituar kombëtaren në kuadër të Euro2024.

Një lëvizje e tillë do të ishte e dëmshme për mbrojtësin e kombëtares kuqezi Marash Kumbulla. Prej muajsh jashtë, i dëmtuar, shqiptari edhe pa ardhjen e Bonucci i kishte hapësirat të limituara. Tani duket se rruga e vetme që Kumbulla të gjejë ftesën për Europianin me Shqipërinë është merkato e janarit. Kumbulla nuk luan një ndeshje kompetitive nga maji dhe kohët e rikuperimit janë përcaktuar në tetë muaj. Praktikisht, mbrojtësi duhet të nisë ta shohë fushën vetëm nga janari 2024, gjithnjë nëse Mourinho ia lejon.

DETAJET E KONTRATËS

Bonucci do të nënshkruajë deri në fund të sezonit me një pagë që nuk duhet të kalojë 2.5 milionë euro bruto, siç zbulohet nga Il Messaggero. Tiago Pinto nuk do të paguajë asnjë euro për kartonin: prandaj do të ishte një marrëveshje me kosto zero. Një goditje për Romën, që ka në vëmendje kufizimet ekonomike.

Mourinho do të donte një qendërmbrojtës të së ardhmes, por duhet të kënaqet me lojtarin e lindur në vitin 1987. Bonucci do të sigurojë përvojë në një repart që vuan nga probleme të ndryshme mes Smalling dhe rikuperimit të gjatë të 23 vjeçarit Kumbulla. Pa harruar Nidcka, i cili në janar do të largohet nga Italia për të marrë pjesë në Kupën e Kombeve të Afrikës. Bonucci, me origjinë nga Viterbo, kështu do t’i afrohet shtëpisë duke u larguar nga kryeqyteti gjerman. Aventura me Union Berlin, që nisi për të patur ende minuta në Champions League, doli e dështuar.