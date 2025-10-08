Kujdes! Disa rrugë bllokohen nga konferenca e NATO-s (Harta)

Në kuadër të zhvillimit të Konferencës së NATO-s për Mbrojtjen Kibernetike, Policia e Tiranës ka hartuar një plan masash për mbarëvajtjen e aktivitetit.
Ky aktivitet do të zhvillohet nga data 8 deri më 10 tetor 2025, gjatë së cilës do të ketë kufizime të qarkullimit në disa akse të kryeqytetit.
Janë vendosur kufizime të lëvizjes së automjeteve në:
Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, nga semafori pranë Presidencës deri te sheshi “Nënë Tereza”,
Kufizime në rrugën “Gjergj Filipi”, si dhe në aksin që lidh hotel “Marriott” me bulevardin “Dëshmorët e Kombit”.
Ndërkaq, policia ka bërë me dije se masat për këmbësorët do të përfshijë bllokimin trotuari nga hyrja e hotel “Rogner” deri te Pallati i Kongreseve.
Mësohet se këto kufizime do të zgjasin nga ora 7:00 e datës 9 tetor deri në orën 15:00 të 10 tetorit 2025.
Blutë u kanë bërë thirrje qytetarët të shmangin lëvizjet e panevojshme në zonat e kufizuara të lartpërmendura.