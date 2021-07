Sipas MeteoAlb: Orët e para të ditës paraqiten me kthjellime dhe vranësira kalimtare në pjesën më të madhe të vendit tonë, NDERSA me kthjellime vijon vetëm vija bregdetare. Këto kushte atmosferike mbeten deri pasdite kur në zonat malore Veriore dhe juglindore do të ketë zhvillim të vanësirave konvektive duke gjeneruar rrebeshe shiu.

Orët e mbrëmjes dhe natës ri-kthejnë motin e kthjellët. Temperaturat e ajrit rriten lehtë në vlerat minimale por ulen në vlerat maksimale duke u luhatur nga 19°C mëngjesi deri në 40°C mesdita.