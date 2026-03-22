Kthesa e Britanisë, lejon SHBA të përdorë bazat e saj për sulmet kundër Iranit

Britania e Madhe ka miratuar përdorimin e bazave të saj nga SHBA-të për të nisur sulme ndaj vendeve iraniane që synojnë Ngushticën e Hormuzit.
Downing Street më parë kishte lejuar forcat amerikane të përdorin bazat britanike për operacione për të parandaluar që Irani të qëllonte raketa që vinin në rrezik interesat ose jetët britanike, shkruan BBC.
Por ministrat ranë dakord gjatë një takimi të sotëm se përdorimi i bazave britanike nga SHBA-të tani mund të zgjerohet për të përfshirë mbrojtjen e anijeve në Ngushticën e Hormuzit.
Një zëdhënës i Downing Street tha se ministrat ranë dakord sot që bazat tani mund të përdoren për “operacione mbrojtëse amerikane” për të synuar “aftësitë që përdoren për të sulmuar anijet në Ngushticën e Hormuzit”.
Ata shtojnë se “ministrat nënvizuan nevojën për një ulje urgjente të tensioneve dhe një zgjidhje të shpejtë të luftës”.