Kryeministrja e Danimarkës jep dorëheqjen nga qeveria pas humbjes në zgjedhje

Kryeministrja daneze Mette Frederiksen i paraqiti të mërkurën mbretit dorëheqjen e qeverisë së saj, pasi koalicioni i saj trepartiak pësoi një humbje të madhe në zgjedhjet e përgjithshme. Partitë janë gati të nisin negociata potencialisht të vështira dhe të gjata për të përcaktuar nëse qeveria e ardhshme do të formohet nga Frederiksen apo nga një udhëheqës tjetër i partisë.
Vendimi bjen pas rezultateve të zgjedhjeve të parakohshme të së martës, në të cilat ajo ka kryesuar me vota, por nuk ka arritur shumicën e nevojshme për formimin e qeverisë. Vendimi i saj për dorëheqje vë në lëvizje procesin e formimit të qeverisë së re, veçanërisht pasi qeveria trepartiake në largim nuk ka shumicën e nevojshme për të vazhduar në detyrë. Ajo ka arritur të fitojë 70 vende, shumë më pak se 90 të kërkuara për një shumicë