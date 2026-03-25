Kryeministrja daneze dështon të sigurojë shumicën

Socialdemokratët e kryeministres Mette Frederiksen dolën forcë e parë në zgjedhjet e përgjithshme në Danimarkë, por regjistruan rezultatin e tyre më të dobët që nga viti 1903, duke dështuar të sigurojnë shumicën parlamentare. Me 21.9% të votave, partia e saj mbetet më e madhja, por blloku i majtë nuk arriti pragun prej 90 vendeve të nevojshme për të formuar qeverinë në parlamentin me 179 vende.
Edhe pse në pushtet që nga viti 2019, Frederiksen pranoi zhgënjimin për rezultatin, por theksoi se Socialdemokratët mbeten “partia absolutisht e preferuar e danezëve”, duke lënë të hapur mundësinë për një mandat të tretë në krye të qeverisë. Nga ana tjetër, rivalët kryesorë të djathtë, Liberalët, shënuan gjithashtu një rezultat historikisht të dobët me vetëm 10.1%, duke mbetur pas forcave të majta si Partia Socialiste Popullore. Rezultati i fragmentuar e çon vendin drejt negociatave të ndërlikuara për krijimin e një koalicioni, pasi as “blloku i kuq” i majtë me 84 vende dhe as “blloku blu” i djathtë me 77 vende nuk arritën shumicën. Në këtë situatë, një rol vendimtar pritet të luajë partia e Moderuarve me 14 mandate, e drejtuar nga ish-kryeministri Lars Løkke Rasmussen, i cili është shprehur në favor të një qeverie qendrore.
Ndërkohë, lideri i Liberalëve, Troels Lund Poulsen, ka përjashtuar bashkëpunimin me Socialdemokratët dhe ka bërë thirrje për një orientim të ri politik nga e djathta. Sipas analistëve, skenari më i mundshëm mbetet një qeveri e qendrës së majtë që përfshin Socialdemokratët, aleatët e tyre tradicionalë dhe forca të qendrës.
Zgjedhjet u zhvilluan në një klimë të ndikuar nga çështje të brendshme si kostoja e jetesës, ekonomia dhe mirëqenia sociale, ndërsa temat mjedisore dhe ndotja e ujit të pijshëm nga pesticidet u bënë gjithashtu shqetësime për votuesit. Ato erdhën gjithashtu në sfondin e tensioneve me Donald Trump, i cili ka bërë thirrje të përsëritura për blerjen e Groenlandës, territor gjysmë-autonom danez.
Megjithëse Frederiksen shpalli zgjedhjet më herët duke shpresuar të kapitalizonte mbështetjen për menaxhimin e krizave ndërkombëtare, rezultati tregon një rënie të mbështetjes pas gjashtë vitesh në pushtet, duke e futur Danimarkën në një fazë të re pasigurie politike dhe negociatash intensive për formimin e qeverisë së ardhshme.