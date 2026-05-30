Kryeministri i Kroacisë përshëndet Kuvendin e PD: Ndajmë orientimin e qëndrueshëm pro-europian

Kryeministri i Kroacisë, Andrej Plenkoviç, ka përshëndetur me një mesazh Kuvendin Kombëtar të PD-së, i cili po zhvillohet këtë të shtunë në Pallatin e Kongreseve.
Plenkoviç u ka uruar anëtarëve të Partisë Demokratike të Shqipërisë një Kuvend sa më të suksesshëm, duke theksuar marrëdhëniet e mira dhe bashkëpunimin e gjatë me drejtuesit e saj.
Të dashur miq,
U uroj të gjithë anëtarëve të Partisë Demokratike të Shqipërisë një kuvend sa më të suksesshëm.
Isha shumë i kënaqur që prita zotin Sali Berisha, mikun tim prej shumë vitesh, në Kroaci gjatë Forumit të IDU-së këtu në Zagreb, disa javë më parë.
Patëm një bisedë të gjerë mbi aktivitetet dhe reformimin e partisë.
Ne ndajmë të njëjtin orientim të qëndrueshëm pro-europian dhe dëshiroj t’ju jap mbështetjen e fortë të Bashkimit Demokratik Kroat për një kuvend të suksesshëm të partisë dhe për suksese të mëtejshme elektorale.
Të gjitha të mirat nga Zagrebi.