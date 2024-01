Kryeministri i Gjeorgjisë jep dorëheqjen përpara zgjedhjeve parlamentare

Kryeministri gjeorgjian Irakli Garibashvili dha dorëheqjen nga detyra të hënën, duke thënë se donte t’i jepte kohë zëvendësuesit të tij për t’u përgatitur për zgjedhjet parlamentare që priten në vendin e Kaukazit Jugor në tetor.

Garibashvili tha se në vend të kësaj i ishte ofruar puna e kreut të partisë qeverisëse “Ëndrra Gjeorgjiane”, një lëvizje që ai tha se do të diskutohej në një kongres partie të enjten. Kanalet televizive të lidhura me qeverinë dhe opozitën, raportuan se Irakli Kobakhidze, udhëheqësi aktual i “Ëndrrës Gjeorgjiane”, do të pasonte Garibashvilin si kryeministër, sipas Reuters.

Kornely Kakachia, drejtor i Institutit Gjeorgjian të Politikës, tha se një ndryshim i kryeministrit nuk ka gjasa të nënkuptojë ndryshime politikash dhe se ka për qëllim kryesisht të mbështesë bllokun qeverisës përpara zgjedhjeve. Sondazhet e opinionit publik tregojnë se “Ëndrra Gjeorgjiane” është deri tani partia më popullore e vendit, por ka humbur mbështetjen që nga viti 2020, kur fitoi një shumicë të ngushtë në legjislaturë.

Gjeorgjia në dhjetor arriti objektivin e saj për statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian, edhe pse marrëdhëniet me Perëndimin janë tensionuar nga akuzat për tendenca autoritare dhe thellimi i marrëdhënieve të Gjeorgjisë me Rusinë. Nën udhëheqjen e Garibashvilit, Gjeorgjia refuzoi të vendoste sanksione ndaj Rusisë për luftën e saj në Ukrainë, ndërkohë që rivendosi lidhjet direkte ajrore me Rusinë për herë të parë që nga viti 2019.

“Ëndrra Gjeorgjiane” thotë se është pro anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe NATO, që të dyja janë jashtëzakonisht të njohura në Gjeorgji. Ndërsa Rusia, trupat e së cilës garnizonin dy rajone të shkëputura gjeorgjiane, është kundër anëtarësimit të Gjeorgjisë në NATO.