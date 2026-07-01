Kryeministri francez shpall dënimin me burgim të përjetshëm për abuzuesit seksualë të fëmijëve

Kryeministri francez Sébastien Lecourny konfirmoi se qeveria ka miratuar një amendament që parashikon burgim të përjetshëm për abuzuesit seksualë të fëmijëve dhe shkurton periudhën ligjore për kryerjen e hetimeve në raste të tilla.
“Këshilli i Ministrave miratoi sot një ndryshim në ligjin për mbrojtjen e fëmijëve”, tha kryeministri francez më pak se një muaj pas përdhunimit dhe vrasjes së 11-vjeçares Liana, raporton Figaro.
Sot, Lekorni i paraqiti kabinetit të tij një ndryshim në ligjin për mbrojtjen e të miturve me qëllim përcaktimin e një periudhe maksimale prej tre muajsh për kryerjen e hetimeve për krimet seksuale kundër fëmijëve, të cilat, nëse shpallen fajtorë, mund të rezultojnë në burgim të përjetshëm.
“Qëllimi i masës është të legalizojë periudhën maksimale prej tre muajsh për zbatimin e veprimeve të nevojshme hetimore në lidhje me krimet seksuale të kryera ndaj të miturve dhe për marrjen në pyetje të të dyshuarit, si dhe të rrisë dënimin me burgim të përjetshëm për përdhunuesit serialë të të miturve nën moshën 15 vjeç”, tha Lekorni.
Ai konfirmoi se parimi i automatizmit në rastet e lirimit të parakohshëm të abuzuesve seksualë do të rishikohet dhe kontrollet e të dhënave të autorëve të këtyre krimeve do të forcohen, veçanërisht në rastin e personave që punojnë me të mitur në kushte edukative dhe veçanërisht jashtëshkollore.
Me këto masa, Kryeministri i Francës dëshiron të garantojë që prindërit të informohen për identitetin e personave që mbikëqyrin fëmijët e tyre para dhe pas shkollës. Këto masa përfaqësojnë grupin e dytë të ndryshimeve në ligjin fillestar që synojnë mbrojtjen e fëmijëve.
“I gjithë teksti i ndryshimeve ligjore do të diskutohet në Asamblenë Kombëtare nga 15 korriku”, tha Lekornu dhe u bëri thirrje deputetëve për një diskutim të shpejtë dhe efikas.