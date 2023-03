Kryediplomati ukrainas: Nuk do ta harrojmë kurrë kush na ka mbështetur

Vendet që “keqtrajtuan” Ukrainën do të mbajnë përgjegjësi pas përfundimit të luftës, ka paralajmëruar ministri i Jashtëm i Ukrainës, Dmytro Kuleba. Në një intervistë për BBC, ai tha se zgjedhja e bërë nga çdo komb pas pushtimit rus do të “merret parasysh në ndërtimin e marrëdhënieve të ardhshme”.

Ai paralajmëroi se vonesat e dërgesave të armëve do të kushtonin jetë ukrainase. “Nëse një dërgesë shtyhet për një ditë, do të thotë se dikush do të vdesë në vijën e parë”, tha ai. Ministri diskutoi se si beson se lufta do të përfundojë, rolin e Kinës dhe zhgënjimin që Papa Françesku nuk e ka vizituar ende vendin në kohë lufte.

Edhe pse Ukraina ka marrë mbështetje ushtarake dhe ekonomike nga fuqitë perëndimore që nga pushtimi i Rusisë, shumë vende në Afrikë, Azi dhe Amerikën e Jugut kanë qëndruar mënjanë. Disa janë historikisht dashamirës ndaj Rusisë, disa janë të shqetësuar për kostot ekonomike të luftës dhe të tjerë besojnë se Perëndimi po i zgjat luftimet në mënyrë të panevojshme.

“Nëse dikush në botë mendon se mënyra se si u soll ky apo ai vend ose se si e trajtoi Ukrainën në momentin më të errët të historisë së saj, nuk do të merret parasysh në ndërtimin e marrëdhënieve të ardhshme, këta njerëz thjesht nuk e dinë se si funksionon diplomacia.” tha ministri ukrainas.

“Lufta është një kohë kur ju duhet të bëni një zgjedhje. Dhe çdo zgjedhje është regjistruar.”, tha ai. “Ne duam që partnerët të veprojnë më shpejt,” tha ai. “Dhe nëse një lindje shtyhet për një ditë, do të thotë se dikush do të vdesë në vijën e parë.”, shtoi ministri i Jashtëm i Ukrainës./abcnews.al