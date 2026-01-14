Kryediplomatët e Danimarkës dhe Groenlandës takohen sot me JD Vance dhe Marko Rubion

Ministrat e jashtëm të Danimarkës dhe të Groenlandës do të takohen sot në Shtëpinë e Bardhë me zëvendëspresidentin e SHBA-së JD Vance dhe Sekretarin e Shetit Marco Rubio, ndërsa Presidenti Donald Trump përsëriti kërkesën e tij që Uashingtoni të marrë kontrollin e Groenlandës, një territor autonom i Danimarkës.
Trump thotë se ishulli me vendndodhje strategjike dhe i pasur me minerale është jetik për sigurinë e SHBA-së dhe Shtetet e Bashkuara duhet ta zotërojnë atë për të parandaluar pushtimin e tij nga Rusia ose Kina. Ai thotë se të gjitha opsionet janë në tryezë për sigurimin e territorit.
“Është jetike për Kupolën e Artë që po ndërtojmë”, tha ai në një postim në rrjetet sociale vetëm disa orë para fillimit të takimit, duke iu referuar një sistemi të propozuar të mbrojtjes nga raketat.
Trump tha gjithashtu se NATO do të bëhej shumë më e fuqishme dhe efektive me Groenlandën në duart e SHBA-së. “Çdo gjë më pak se kjo është e papranueshme”, shkroi ai.
Në një postim pasues duke cituar Rusinë dhe Kinën, Trump shkroi: “NATO: Thuaji Danimarkës t’i nxjerrë që këtej, TANI! Dy slita qensh nuk do ta bëjnë! Vetëm SHBA-të munden!!!”
Groenlanda dhe Danimarka thonë se ishulli nuk është në shitje, kërcënimet me forcë janë të pamatura dhe shqetësimet e sigurisë duhet të zgjidhen midis aleatëve. Disa vende të BE-së e kanë mbështetur Danimarkën.
Përpara takimit, Groenlanda dhe Danimarka thanë se kishin filluar të rrisnin praninë e tyre ushtarake në dhe përreth Groenlandës në bashkëpunim të ngushtë me aleatët e NATO-s, si pjesë e premtimit të tyre për të forcuar mbrojtjen e Arktikut.
Prania e shtuar ushtarake do të përfshijë një sërë aktivitetesh stërvitjeje gjatë gjithë vitit 2026, sipas ministrisë daneze të mbrojtjes.