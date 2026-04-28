Kryebashkiaku i Kuçovës rrezikon mandatin, Gjykata e Lartë: Të vendosë KQZ!

Gjykata e Lartë ka rrëzuar rekursin e Kreshnik Hajdarit, kryebashkiak i Kuçovës, duke ia lënë sërish në dorë KQZ fatin e mandatit të tij.
Çështja e ka origjinën në fushatën e zgjedhjeve të 14 majit, kur kandidati për Bashkinë e Kuçovës dorëzoi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve formularin e vetëdeklarimit. Në të, pyetjes nëse ka qenë ndonjëherë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë nga një autoritetet gjyqësor në Shqipëri apo në një shtet të huaj, Hajdari, i cili fitoi zgjedhjet nën siglën e Partisë Socialiste i është përgjigjur me “JO”.
Por pak muaj më vonë, drejtësia greke konfirmoi se kryebashkiaku i Kuçovës ka qenë i dënuar, përmes një shkrese dorëzuar me letër-porosi ministrisë sonë të Drejtësisë.
Gjykata në Janinë e ka gjetur fajtor Hajdarin për hyrje në territorin grek në mënyrë të paligjshme dhe e ka dënuar në 23 qershor të vitit 1999 me “masë riedukuese të qortimit”, pasi në atë vit, kryebashkiaku i zgjedhur ka qenë vetëm 17 vjeç. Sipas vendimit të drejtësisë greke, i pandehuri Kreshnik Hajdari, në atë kohë me statusin punëtor, ka qenë i pranishëm në procesin gjyqësor.
Gjykata e Lartë argumenton se për aq kohë sa KQZ nuk është shprehur me një vendim shterues nëse z. Hajdari preket apo jo nga ligji i dekriminalizimit, atëherë nuk ka çfarë gjykohet.
KQZ e ka lejuar Hajdarin të kandidojë, duke vlerësuar se ai nuk preket nga efektet e dekriminalizimit, por ka qenë Komisioni i Apelimeve në KQZ, KAS, që ka kërkuar që çështja të rihetohet dhe KQZ të dalë me një vendimmarrje.