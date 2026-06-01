Krizë në “MobLand”: Tom Hardy largohet pas përplasjeve me producentët

Aktori britanik Tom Hardy raportohet se është larguar papritur nga seriali “MobLand”, duke detyruar platformën Paramount+ të rishikojë skenarët dhe të xhirojë sërish disa skena, çka mund të sjellë kosto të konsiderueshme financiare.
Sipas raportimeve, 48-vjeçari është shkarkuar nga projekti i regjisorit Guy Ritchie pas një përplasjeje të ashpër me producentët gjatë përfundimit të xhirimeve të sezonit të dytë.
Burime pranë produksionit thonë se ndryshimet e detyruara do të prekin edhe finalen e sezonit të dytë, e cila thuhet se ishte pothuajse e përfunduar. Personazhi i Hardy-t, Harry Da Souza, konsiderohej kyç për zhvillimin e historisë, duke e bërë të vështirë largimin e tij pa një shpjegim narrativ.
“Roli është thelbësor për historinë, ndaj ai nuk mund të zhduket thjesht në sezonin e tretë. Duhet patjetër një shpjegim për mungesën e tij”, ka thënë një burim për mediat britanike.
Sipas të njëjtit burim, producentët do të detyrohen të ndryshojnë fundin e sezonit të dytë, duke shtuar kosto të reja për xhirime, montazh dhe zhvillim të skenarit.
Ende nuk është e qartë nëse Hardy do të rikthehet për ndonjë skenë shtesë apo nëse produksioni do të gjejë një mënyrë kreative për të mbyllur linjën e tij në histori.
Ndërkohë, raportohet se gjatë xhirimeve kanë ekzistuar tensione të vazhdueshme mes aktorit dhe ekipit të produksionit. Disa burime pretendojnë se Hardy shpesh vonohej në set dhe ndërhynte në dialogët e skenarit pa miratim paraprak.
Po ashtu, thuhet se ka pasur përplasje me producentët, përfshirë edhe regjisorin dhe skenaristin Jez Butterworth, duke krijuar një klimë të tensionuar në prapaskenë.