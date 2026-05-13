Kriza politike në Britani/ Edhe sindikatat kërkojnë largimin e Starmer

Kryeministri britanik, Keir Starmer ka humbur mbështetjen e të gjitha sindikatave të lidhura me Partinë Laburiste, duke marrë një tjetër goditje të madhe. Organizata Ndërlidhëse e Sindikatave dhe Partisë Laburiste (TULO), e përbërë nga 11 sindikata të mëdha, mes tyre Unite, Unison dhe GMB, deklaroi të mërkurën se ishte “e qartë” që kryeministri duhet të largohet para zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme, të cilat pritet të mbahen në vitin 2029.
Sindikatat thanë se e pranonin përparimin e bërë nga Qeveria, siç janë aspekte të Ligjit për të Drejtat e Punësimit dhe rritja e pagës minimale. Por, megjithatë, ata thanë se rezultatet e zgjedhjeve të javës së kaluar ishin “shkatërruese” dhe paralajmëruan se Partia Laburiste “nuk mund të vazhdojë në rrugën e saj aktuale”.
Tërheqja e mbështetjes sindikale është një goditje shumë e rëndësishme për Sir Keir, sepse Partia Laburiste varet nga miliona paund fonde sindikale.
Sindikatat ishin thelbësore në krijimin e Partisë Laburiste në vitin 1900, që do të thotë se lidhjet historike midis partisë dhe mbështetësve të saj në lëvizjen e organizuar të punës datojnë më shumë se një shekull më parë.
Kryeministri po lufton për mbijetesën e tij politike pasi u përball me thirrje nga gati 100 deputetë për të dhënë dorëheqjen pas disfatës së Partisë Laburiste në zgjedhjet lokale.
Të martën, Starmer i sfidoi rebelët ta rrëzonin atë gjatë një mbledhjeje të kabinetit dhe refuzoi të fliste me ministrat rreth krizës së lidershipit që ka përfshirë kabinetin e tij.
Fundjavën e kaluar, donatori më i madh sindikal i Partisë Laburiste i bëri thirrje kryeministrit të jepte dorëheqjen.
Nga ana tjetër, kryeministri ka këmbëngulur se do të qëndrojë në Downing Street pavarësisht se më shumë se 90 deputetë të tij kanë bërë thirrje që ai të japë dorëheqjen.