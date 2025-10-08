Kriza dhe çmimet e larta/ Humbje rekord për restorantet luksoze të Nusret

Nusret Gökçe, i njohur si Salt Bae, shefi turk që u bë globalisht i famshëm për mënyrën e veçantë të servirjes së mishit, po përballet me një periudhë të vështirë për biznesin e tij. Sipas raportimeve të fundit, restorantet e tij luksoze kanë regjistruar humbje financiare të konsiderueshme gjatë vitit 2024, duke shënuar një goditje të rëndë për rrjetin e tij ndërkombëtar.
Edhe pse restoranti kryesor në Londër ka sjellë të ardhura mbi 10 milion paund, humbja e madhe lidhet me rivlerësimin e aseteve në filialet e kompanisë në SHBA, ku disa nga lokalet më të njohura, si ato në Beverly Hills, Las Vegas dhe New York, janë mbyllur. Aktualisht, në Amerikë funksionojnë vetëm dy pika, ndërsa Nusret ka vendosur të fokusojë aktivitetin në tregjet ndërkombëtare si Mexico City dhe Ibiza.
Pavarësisht sfidave financiare, Nusret mban ende një pasuri personale të konsiderueshme, rreth 50 milion euro, dhe restorantet e tij ofrojnë ende çmime luksoze, përfshirë biftekun “Giant Tomahawk” me 630 paund ose mishin Wagyu me çmim mbi 1 euro për gram. Megjithatë, përvoja e klientëve nuk është gjithmonë e njëjtë me reputacionin e restoranteve luksoze, pasi vlerësimet në TripAdvisor tregojnë një mesatare prej vetëm 2.9 nga 5 yje.
Ky zhvillim tregon se fama dhe klientela VIP nuk mjaftojnë për të mbajtur gjithmonë në fitim një biznes luksoz, dhe “Salt Bae” po përballet me nevojën për të përshtatur strategjitë e tij ndërkombëtare për të ruajtur reputacionin dhe suksesin e tij./ Burimi: The Telegrapf