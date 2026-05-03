Kritikoi PSG-Bayern, Luis Enrique: “Një opinion m*ti nuk je i detyruar ta respektosh”

Fjalë të ashpra nga trajneri parizien kundër atyre që kanë kritikuar gjysmëfinalen e parë të Champions League mes PSG dhe Bayern Monaco. Luis Enrique ka zgjedhur linjën e fortë, duke u përgjigjur pa filtra ndaj vërejtjeve për ndeshjen e parë.
Në Parc des Princes u zhvillua një nga sfidat më spektakolare të viteve të fundit: një 5-4 i mbushur me përmbysje, i luajtur në emër të sulmit dhe intensitetit, me dy skuadrat e drejtuara nga Luis Enrique dhe Vincent Kompany protagoniste të një futbolli ofensiv dhe pa kompromise. Një rezultat që lë ende të hapur diskutimin për kualifikimin në prag të ndeshjes së kthimit.
Numri i lartë i golave ka ndezur debat, sidomos për vështirësitë mbrojtëse të treguara nga të dyja skuadrat. Kritika që nuk i kanë shpëtuar trajnerit të PSG-së, i cili në konferencë për shtyp u përgjigj në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe pa rrotullime fjalësh.
🚨🚨 Luis Enrique 🇪🇸 : « Je pense que CE N’EST PAS IMPORTANT DE RESPECTER TOUTES LES OPINIONS car si c’est UNE OPINION DE MERD*, tu ne dois pas respecter. » 😂😭
— Actu Foot (@ActuFoot_) May 1, 2026
Luis Enrique: “Nëse është një opinion m*ti, nuk duhet respektuar”
I pyetur për polemikat, trajneri spanjoll ishte shumë i qartë: “Nuk duhet të respektohen të gjitha opinionet… sepse nëse është një opinion i m*rda, nuk duhet respektuar. Do të ketë njerëz që u pëlqen të luajnë futboll në këtë mënyrë, që janë shumica, dhe këtu përfshij edhe veten, dhe të tjerë që nuk u pëlqen të luajnë kështu. Nuk më interesojnë ato opinione. Ajo që tregojmë është se shumicës së njerëzve që e duan futbollin u ka pëlqyer, dhe kjo është gjëja e rëndësishme”.
Në bazë të polemikës janë edhe deklaratat e gazetarit Frédéric Hermel, i cili kishte shprehur dyshime të forta për ndeshjen: “Nëse do të isha tifoz i PSG-së, do të isha jashtëzakonisht i zhgënjyer sepse kur je në avantazh 5-2, të pësosh dy gola si ata që ke pësuar… 5-4 duket një rezultat i jashtëzakonshëm, por nuk është. Në realitet avantazhi i PSG është 1-0 dhe e dimë që në ndeshjen e kthimit do të ketë shumë gola. Futbolli është një portier, një mbrojtje, një mesfushë dhe një sulm. Në këtë rast kemi pasur vetëm një sulm, nga të dyja palët. Tre të katërtat nuk kanë ekzistuar. Të shohësh Manuel Neuer, që është padyshim portieri më i mirë në histori, të pësojë pesë gola në këtë mënyrë, nuk është normale”.
Lermel më pas shtoi: “Kam shkruar që është simbol i epokës TikTok, domethënë duhen emocione, stimuj të menjëhershëm, të shpejtë dhe të përsëritur. Pra ka 9 gola. Për mua futbolli është edhe ndërtimi i lojës, taktika. Kush mund të thotë që dje kishte një trajner, si te PSG ashtu edhe te Bayern? Dje nuk kishte asnjë taktikë”.
Jo vetëm në Francë. Edhe në Itali super ndeshja e luajtur në Paris ka bërë që shumë tifozë dhe opinionistë të ngrysin hundët, duke vënë në pah vështirësitë mbrojtëse më shumë sesa bukurinë e veprimeve teknike dhe intensitetin në fushë. Këto sulme kanë gjetur përgjigjen po aq të fortë të Luis Enrique, i vendosur të mbrojë idenë e tij të futbollit dhe të mos e ndryshojë atë për asgjë në botë.